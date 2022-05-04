Bugün televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer aldığı izleyiciler tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Birçok kişi "Bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var?" sorusunun yanıtını arıyor. 4 Mayıs tarihli TV yayın akışlarını sizler için derledik. Peki, bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi.

4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar’s Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:50 Neşeli Dünyam

11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Assassin’s Creed

22:20 Cennetin Krallığı

Kanal D yayın akışı



07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizum Hoca

22:20 Bizum Hoca

Star TV yayın akışı



07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

00:30 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı



08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Gülümse Kaderine

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Gülümse Kaderine

02:00 Mahkum

TRT 1 yayın akışı



05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta (Altyazılı)

00:30 Dengi Dengine

02:25 Bir İyilik Hikayesi

02:40 Kara Tahta (Altyazılı)

Show TV yayın akışı



06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:45 Bir Şansım Olsa

10:15 Mavi Boncuk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Nasipse Olur

22:15 Ağır Romantik

TV8 yayın akışı



08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

13:30 Canım Annem

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

