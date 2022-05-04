Bugün televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer aldığı izleyiciler tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Birçok kişi "Bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var?" sorusunun yanıtını arıyor. 4 Mayıs tarihli TV yayın akışlarını sizler için derledik. Peki, bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi.
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar’s Oasis
10:15 Kukuli
10:40 Maceracı Yüzgeçler
10:50 Neşeli Dünyam
11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Assassin’s Creed
22:20 Cennetin Krallığı
Kanal D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizum Hoca
22:20 Bizum Hoca
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu
Fox TV yayın akışı
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Gülümse Kaderine
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Gülümse Kaderine
02:00 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
00:30 Dengi Dengine
02:25 Bir İyilik Hikayesi
02:40 Kara Tahta (Altyazılı)
Show TV yayın akışı
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:15 Mavi Boncuk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:15 Ağır Romantik
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:30 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
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