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Bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

04.05.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı, birçok izleyici tarafından sorgulanmaya başladı. Bayramda televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer aldığı, akşamları ailesiyle televizyon başında keyifli dakikalar geçirmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi.

Bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Bugün televizyonda hangi dizi ve filmlerin yer aldığı izleyiciler tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Birçok kişi "Bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var?" sorusunun yanıtını arıyor. 4 Mayıs tarihli TV yayın akışlarını sizler için derledik. Peki, bugün televizyonda neler var? 4 Mayıs TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı listesi.

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4 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar’s Oasis
10:15 Kukuli
10:40 Maceracı Yüzgeçler
10:50 Neşeli Dünyam
11:10 Alvin ve Sincaplar 4: Yol Macerası
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Assassin’s Creed
22:20 Cennetin Krallığı

Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizum Hoca
22:20 Bizum Hoca

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Güzel Köylü
18:45 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu

Fox TV yayın akışı

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Gülümse Kaderine
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Gülümse Kaderine
02:00 Mahkum

TRT 1 yayın akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"
06:30 Gönül Dağı (Altyazılı)
10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:45 Türkiye'nin Mutfağı
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta (Altyazılı)
00:30 Dengi Dengine
02:25 Bir İyilik Hikayesi
02:40 Kara Tahta (Altyazılı)

Show TV yayın akışı

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:45 Bir Şansım Olsa
10:15 Mavi Boncuk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Nasipse Olur
22:15 Ağır Romantik

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
13:30 Canım Annem
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk
00:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

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