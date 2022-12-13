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Bugüne kadar 1 kuruş bile kazanmamış! Dünya Kupası'nın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech için ilginç gerçek ortaya çıktı

13.12.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fas’ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, takımını sırtlamaya devam ediyor. Dünya Kupası'nın favorilerinden Portekiz’i eleyerek yarı finale çıkan Fas'ta müthiş bir sevinç yaşanıyor. Ülke tarihlerinin en başarılı turnuvasını geçiren Fas'ta federasyonun vereceği paralar gündem konusu oldu.

Bugüne kadar 1 kuruş bile kazanmamış! Dünya Kupası'nın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech için ilginç gerçek ortaya çıktı
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
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Dünya Kupası’nda Portekiz'i eleyip yarı finale yükselen Fas'ta yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in sergilediği davranış büyük alkış topladı. Gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Hakim Ziyech, federasyonun vereceği galibiyet primlerini almayacağını duyurdu.

BUGÜNE KADAR HİÇBİR PRİMİ ALMAMIŞ

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Tarihlerinde büyük bir başarıya imza atarak yarı finale yükselen Fas'ta oyunculara yüksek bir prim ödemesi yapılacak. Fakat Hakim Ziyech bu primlerin hiçbirini almayacak. Hollanda doğumlu futbolcu, 2015 yılından beri formasını giydiği Fas'tan hiçbir primi kabul etmediği ortaya çıktı.

1 KURUŞ BİLE KAZANMAMIŞ

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Fas'ta oynadığı süre boyunca 1 kuruş bile kazanmayan Hakim Ziyech, aldığı primlerin tamamını Fas'taki yoksul ailelere bağışlamış. Hollanda'da göçmen bir ailede dünyaya gelen Hakim Ziyech, 2020 yılında Chelsea'ye transfer olarak kariyer sıçramasını yapmıştı.


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