Selçuk İnan'dan Emre Belözoğlu sözleri! "Abim gibi ama..."

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde rakibini ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nu değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu ile saha dışında abi-kardeş ilişkileri olduğunu belirtirken sahada ise rekabetin ön planda olacağını söyledi.

"EMRE HOCA MUTLAKA BİR HAVA KATACAKTIR"

Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğine değinen Selçuk İnan, Emre Belözoğlu'nun takıma önemli katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

İnan, "Fenerbahçe bu sezon farklı grafikler çiziyor. Emre hoca çok başarılı, çok sevdiğim ve saygı duyduğum biri. Mutlaka bir hava katacaktır. Zaten çok önemli ve kaliteli oyunculara sahipler. Biz her zamanki gibi rakibimizin artılarını ve eksilerini çalışacağız. Etkili oyuncularını nasıl durduracağımızı ve top bize geçtiğinde nasıl bir oyun oynayacağımızı belirleyeceğiz. Amacımız doğru bir oyunla puan ya da puanlar almak." dedi.

"EMRE HOCA SAHA DIŞINDA ABİM GİBİ"

Emre Belözoğlu ile uzun yıllara dayanan ilişkisine de değinen Selçuk İnan, saha içindeki rekabet ile saha dışındaki dostluğun birbirinden farklı olduğunu vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "Bütün hayatım böyle geçti. Emre hoca saha dışında abim gibi ama yaklaşık 25 yıldır rakibiz. Çok önemli takımlarda formalar giydik, kaptanlık yaptık. Saha içindeki rekabet bu hayatın olmazsa olmazı. İşin en güzel tarafı da bu. Sahada rakibiz ve kendi takımımızın kazanması için saygı çerçevesinde her şeyi yapabiliriz. Ancak saha dışında biz de insanız, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Temsil ettiğimiz büyük camiaların da farkındayız. İyi bir mücadele olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ONURCAN PİRİ: "3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ"

İHA

Kocaelispor'un tecrübeli kalecisi Onurcan Piri de Fenerbahçe karşılaşmasını heyecanla beklediklerini söyledi. Takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını belirten Piri, üst sıralardaki yerlerini korumak istediklerini dile getirdi.

Başarılı kaleci, "Bizim için önemli bir maç. Bir ivme yakaladık. Üst sıraları zorlayan bir takım haline geldik ve orada kalıcı olmak istiyoruz. Kaybedecek çok şeyimizin olduğu bir maç. En iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Kazanıp 3 puan alarak yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

KOCAELİSPOR'DA SAKATLIK RAPORU

İHA

Selçuk İnan, Fenerbahçe maçı öncesinde takımındaki eksik futbolcuların son durumunu da paylaştı.

Tanguy Zoukrou'nun takımla çalışmalara kademeli olarak başlayacağını belirten İnan, Bruno Petkovic'in durumunun kendisini nasıl hissedeceğine bağlı olduğunu söyledi. Haidara'nın sakatlığının daha uzun süreceğini, Show'un ise birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıklayan deneyimli çalıştırıcı, Zoukrou'nun Fenerbahçe karşılaşmasına yetişme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

MİLLİ ARADA HAZIRLIK MAÇI OYNADILAR

İHA

Kocaelispor, milli maç arasında İstanbulspor ile hazırlık karşılaşması yaptı. Selçuk İnan, bu mücadele sayesinde az süre alan futbolcuları görme ve oyuncuların fiziksel eksiklerini giderme fırsatı bulduklarını belirtti.

Yeşil-siyahlılar, 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Teknik heyet, kritik karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.