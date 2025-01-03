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Bugünkü oylar 3 kat daha değerli! NBA All-Star Oylamasında Alperen Şengün'e tam destek...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.01.2025 13:24
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NBA ekiplerinden Houston Rockets'taki performansıyla büyük beğeni toplayan Alperen Şengün NBA All-Star oylamasında en ciddi adaylardan biri. Milli basketbolcumuza birçok yerden destek çağrıları gelmeye devam ediyor. Peki Alperen Şengün için nasıl oy kullanılır? İşte detaylar...

Bugünkü oylar 3 kat daha değerli! NBA All-Star Oylamasında Alperen Şengün'e tam destek...

NBA'de sezon kıyasıya bir şekilde devam ederken sevilen organizasyon All-Star için de oylama tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon All-Star kadrosun adayları arasında Houston Rockets formasıyla müthiş bir performans gösteren milli basketbolcumuz Alperen Şengün de en ciddi adaylardan biri.

BUGÜNKÜ OYLAR ÇOK DEĞERLİ

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Halk oylamasında her kullanıcının günlük bir oy verme hakkı bulunuyor. Ancak bugün verilecek her oy, üç oy sayılacak.

ALPEREN ŞENGÜN'E NASIL OY VERİLİR?

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Taraftarların vote.nba.com adresi üzerinden Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün için "West" kadrosuna girmesi gerekiyor. Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Şengün yazacak tüm basketbolseverler, milli oyuncunun ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.

All-Star maçı için oy verme süreci, NBA uygulaması ve nba.com üzerinden gerçekleştirilebilir.

ALPEREN'E OY VERMEK İÇİN TIKLAYIN

Oylama 20 Ocak'a kadar devam edecek. Taraftar oylama güncellemeleri ise 2, 9 ve 16 Ocak'ta paylaşılacak.

ALL-STAR KADROLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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NBA All-Star'da boy gösterecek ilk 5'ler 23 Ocak Perşembe günü belli olacak. All-Star yedek oyuncuları ise 30 Ocak Perşembe günü netleşecek. 2025 NBA All-Star, 16 Şubat'ta düzenlenecek. San Francisco'daki organizasyona Chase Center ev sahipliği yapacak

Anahtar Kelimeler:
NBA Alperen Şengün
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