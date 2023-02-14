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Buharkent Belediyesi ekipleri ilçedeki evleri depremzedeler için hazırlıyor

14.02.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Aydın’ın Buharkent ilçesinde hayırsever vatandaşların depremzedeler için tahsis ettiği evleri belediye ekipleri temizliyor.

Buharkent Belediyesi ekipleri ilçedeki evleri depremzedeler için hazırlıyor

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde otuz binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Yaşanan depremin ardından yardım seferberliği başlatılırken, Buharkent Belediyesi de konuya duyarsız kalmadı. Bu çerçevede toplanan tırlar dolusu yardımlar deprem bölgesine gönderildi. Öte yandan Aydın’a gelecek depremzede vatandaşlar için de ilçe halkı evlerini açtı. Hayırsever vatandaşlar tarafından depremzede vatandaşlara tahsis edilen evler başta olmak çeşitli barınma alanlarında Buharkent Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Barınma alanları belediye ekipleri tarafından en ince detayına kadar temizlenerek, depremzede vatandaşlar için hazır hale getiriliyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Ekiplerimiz yardımsever vatandaşlarımızın depremzedeler için tahsis ettiği evleri temizlemeye ve düzenlemeye başladı. Bu dönemde evlerini açan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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