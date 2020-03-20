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Buharkent’e yeni bir okul ve pazaryeri kazandırılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 20.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye 24 derslikli okul ve kapalı pazaryeri kazandıracaklarını belirtti.Buharkent Belediyesi hem Korona virüs salgınıyla mücadele ediyor hem de beklenen projeleri açıklıyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçeye 24 derslikli okul ve kapalı pazaryeri kazandıracaklarını belirtti.
Buharkent Belediyesi hem Korona virüs salgınıyla mücadele ediyor hem de beklenen projeleri açıklıyor. Buharkent’te Korona virüs ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan da proje müjdeleri gelmeye devam ediyor.

Buharkent’te beklenen projeleri hayat geçirmek için düğmeye bastıklarını belirten Başkan Erol, “Kapalı pazaryeri yapacağımız, eski İstiklal İlkokulu’nun arsasına karşılık yapımını üstlendiğimiz 24 Derslikli Anadolu Lisesi’nin inşaatı ihalesine çıkıldı. Lisenin yapım ihalesi 14 Nisan’da yapılacak. Anadolu Lisesi’nin yapım ihalesinin gerçekleşmesi akabinde projesi hazırlanmış olan Kapalı Pazaryeri inşaatına yönelik işlemlere hemen başlanacak. Mayıs 2020’de Anadolu Lisesi’nin inşaatına, tahminen Temmuz 2020’de kapalı pazaryeri inşaatına başlanacak. Buharkent’imize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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