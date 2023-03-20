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  4. Buket Deroğlu kimdir, nereli? 2. Sayfa konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında? İşte filmleri ve dizileri...

Buket Deroğlu kimdir, nereli? 2. Sayfa konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında? İşte filmleri ve dizileri...

20.03.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buket Dereoğlu,20 Mart 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programının konuğu oldu. Usta oyuncu Ercan Yazgan'ın üvey kızı olan ünlü isim, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini yorumladı. Peki, Buket Deroğlu kimdir, nereli? 2. Sayfa konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında? İşte filmleri ve dizileri...

Buket Deroğlu kimdir, nereli? 2. Sayfa konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında? İşte filmleri ve dizileri...

Buket Dereoğlu, tv 8'de canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Aslen İzmirli olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Hanım'dır. annesi ile babası boşandıktan sonra anne İdil Hanım, ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yapmıştır. Buket Dereoğlu 2. Sayfa'ya konuk olması nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte 2. Sayfa konuğu Buket Dereoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Bizimkiler dizisinin sekreter Demet'i Buket Dereoğlu kimdir?

BUKET DEREOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Buket Dereoğlu ya da tam adıyla Selin Buket Dereoğlu, 30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen İzmirli olan Buket Dereoğlu'nun annesi İdil Yazgan'dır.

Dereoğlu henüz üç yaşındayken annesi ile babası boşandı. Annesi ikinci evliliğini usta oyuncu Ercan Yazgan ile yaptı.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimine annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı.

Başından iki evlilik geçen Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, bu beraberlik 2 yıl sürdü ve 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini ise 2004 yılında meslektaşı Özgür Özgülgün ile yaptı. İkinci evliliğinden Can adında bir oğlu var.

Bizimkiler dizisinin sekreter Demet'i Buket Dereoğlu kimdir?

BUKET DEREOĞLU'NUN ÜVEY BABASI ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan'ın tam adı Necip Ercan Yazgan'dır. 4 Nisan 1946 yılında Sinopta dünyaya gelen Ercan Yazgan, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapmıştır.

Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalıştı.

Ercan Yazgan, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

Bizimkiler dizisinin sekreter Demet'i Buket Dereoğlu kimdir?

BUKET DEREOĞLU'NUN ROL ALDIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

Buket Dereoğlu, 1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol almıştır. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde de rol almıştır. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol almıştır. Sevilen oyuncu son olarak, 2015 yılında "Sen Benimsin" adlı dizide oynamıştır.

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