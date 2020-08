Bulanık domatesinin ünü Kahramanmaraş’ı aştı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, artan rekolte ve talep karşısında ‘Bulanık’ domatesinin Türkiye çapında bir üne kavuştuğunu söyledi.

Aroması ve kendine has özellikleriyle dikkat çeken Bulanık domatesinde hasat çalışmaları devam ediyor. Hasat çalışmalarına katılan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 300 dönüm alanda yetişen domatesten, yaklaşık 180-200 bin ton arasında ürün elde edildiğini söyledi.

Bulanık domatesinin özel bir tohum ile elde edildiğini söyleyen Başkan Okay, "Bulanık mahallemizde vatandaşlarımızın çabasıyla korunan bu domates cinsinin ünü şehrimiz sınırlarını aştı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gayreti ve bizlerin de desteğiyle Türkiye’de bu alanda önemli bir konuma geleceğimizi düşünüyoruz. Bölgemiz hem seracılık anlamında hem de organik olarak yetiştirilen Bulanık domatesi bakımından çok önemli bir konuma geldi. Bugün burada yapılan hasat çalışmalarına katılarak vatandaşlarımızdan bilgiler aldık. Bölgemizin havası ve suyu bu domates türüne ayrı bir lezzet katmaktadır. Özel bir tohum olarak korunan bu türün gelecek nesillere aktarılması için de yapılan çalışmaları destekliyoruz" dedi.