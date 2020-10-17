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Buldan çetesinin 1 yıldır ormanda yaşayan lideri tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Denizli’de örgüt kurarak Türkiye genelinde araç alış satışlarında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çete üyelerine bir dizi operasyon düzenlendi.

Denizli’de örgüt kurarak Türkiye genelinde araç alış satışlarında dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çete üyelerine bir dizi operasyon düzenlendi. Son olarak 1 yıldır firari olarak aranan örgüt lideri, ormanlık alanda JASAT timlerince yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sona eren şüpheli, Buldan’da adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, örgüt kurarak yurt genelinde araba alım satımlarında dolandırıcılık yapılıp haksız kazanç elde edilmesi olayıyla ilgili bir süredir emniyet ve jandarma ekipleri bir süredir şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 1 yıldır firari olarak aranan çete lideri E.K.’nin (35) Buldan ilçesinde ormanlık alanda yaşadığı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından belirlendi. JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin E.K.’nin yakalanmamak için yaşadığı ormanlık alanda gerçekleştirdiği operasyonda, jandarma timlerini gören şüpheli ağaçların arasına gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi abluka altına alan jandarma timleri, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda firari örgüt liderini çalılıklar arasında saklanırken yakaladı. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K.’nin Buldan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri son erdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli E.K., öğle saatlerinde Buldan Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından E.K. tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

“Adalet geç de olsa tecelli etti”
İddialara göre, E.K.’nin liderliğini yaptığı çeteye aracını sattığını sanan dolandırıcılık olayının Manisa’daki mağdurlarından Zekai Yılmaz, adaletin tecelli ettiğini belirtti. Yılmaz, “Bugün çete lideri, Buldan Adliyesinde ifade vermek üzere savcının karşısına çıkarıldı. Bunlar normalde 88 kişiyi dolandırdı. Biz de bu çete yüzünden mağdur olan 56 üyesinden biriyiz. Devletimiz, inşallah bizim mağduriyetimizi giderecektir. Bunlar da hak ettiği cezayı alacaktır. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

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