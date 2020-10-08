Buldan’da asırlık 7 adet çınar ağacına, “Anıt ağaç” levhaları asıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde mesirelik alanda bulunan 7 adet çınar ağaçlarına “Anıt ağaç” levhaları asıldı. 2002 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı.

Buldan ilçesi Kestane Deresi olarak bilinen 7 adet çınar ağacı, 2002 yılında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınmıştı. “Her Evin Bir Hikayesi Var” projesi kapsamında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla tarihine sahip çıkan Buldan ilçesi, doğal güzelliklerini korumak ve çevre bilinci oluşturmak adına çalışmalara devam ediyor.

Buldan’ın önemli mesire alanlarından biri olan Kestane Deresi, bünyesinde barındırdığı anıt ağaçlar ile doğa tutkunlarının da en çok geldiği yerlerden birisidir. Ayrıca, Kestane Deresi İzmir 2 Numaralı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2002 yılında tescillenen 7 adet asırlık Doğu Çınar’ına da (Platanus orientalis) ev sahipliği yapıyor. Asırlık çınar ağaçlarına “Anıt Ağaç” levhası asıldı.

