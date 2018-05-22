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Bülen Uygun El-Gharafa'dan ayrıldığını açıkladı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

Katar'ın El-Gharafa takımını çalıştıran Bülent Uygun, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yapan Bülent Uygun, tüm oyuncularına teşekkür etti.

Bülen Uygun El-Gharafa'dan ayrıldığını açıkladı!

Katar'ın El-Gharafa ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun, takımıyla yolları ayırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bülent Uygun, "1 Ocak 2018 tarihinde El-Gharafa futbol takımında başladığım teknik direktörlük görevini, bugün itibarı ile tamamlamış bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Zorlu bir süreci başarılı bir şekilde geçtiklerini aktaran 46 yaşındaki teknik adam, " Ortadoğu'nun incisi olan bu ülke bizlere çok güzel tecrübeler kattı. Ligin ilk devresinde sadece 2 galibiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren El-Gharafa takımı, 24 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi. Tüm oyuncularıma teşekkürlerimi bildiririm." değerlendirmesinde bulundu.

El-Gharafa ekibinde, bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder de forma giyiyor.

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Anahtar Kelimeler:
bülent uygun El-Gharafa

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