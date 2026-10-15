Fenerbahçe’de 6-0'lık yıkım sonrası faturayı ona kestiler: "Kulübü rezil ettin!"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa’ya deplasmanda 6-0 yenildi. Sarı-lacivertli takımın Villa Park’ta yaşadığı ağır yenilgi sonrası Nihat Kahveci, Bülent Uygun, Ümit Özat, Emre Bol ve Sinan Engin gibi yorumcular sert değerlendirmelerde bulundu.

VILLA PARK’TA KÂBUS GECESİ

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, Aston Villa’ya karşı 12. dakikada Johan Manzambi’nin golüyle geriye düştü. Nicolas Jackson 31 ve 39. dakikalarda attığı gollerle farkı artırırken, Ross Barkley 68'de penaltıdan ve 72'de bir gol daha bularak skoru 5-0'a getirdi. 90. dakikada Tammy Abraham da fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu sonuçla 2 maçta topladığı puanı 1'de bıraktı. Deplasman tribünündeki taraftarlar, beşinci golün ardından teknik direktör İsmail Kartal’a istifa çağrısı yaptı.

NİHAT KAHVECİ: “BU KADAR LAUBALİ FUTBOL OLMAZ”

Nihat Kahveci, sahada inanılmaz bir tablo yaşandığını söyledi. Kahveci’ye göre Fenerbahçe’nin yaptığı hatalı paslar adeta 5 asiste dönüşürken Aston Villa 6 gol attı. Eski golcü, bu kadar basit hata yapılmaması ve bu kadar laubali futbol oynanmaması gerektiğini vurguladı.

“Sahada inanılmaz bir tablo vardı! Resmen Fenerbahçe 5 asist yaptı, Aston Villa 6 gol attı! Bu kadar basit hatalar, bu kadar laubali futbol olmaz ya!”

BÜLENT UYGUN: “SAHADAN SİLİNDİ”

Bülent Uygun, oyunculara üzerlerindeki ölü toprağını atıp cesaretle sahaya çıkarak tarih yazmaları gerektiğini söylediklerini hatırlattı. Uygun, bunun yerine Fenerbahçe’nin ağır bir rezaletle ve sahadan silinerek ülkeye geri döndüğünü ifade etti.

“Biz oyunculara ‘Üzerinizdeki ölü toprağını ve esaretinizi kırın, cesaretinizle sahaya çıkıp tarih yazın’ dediğimiz yerde, maalesef Fenerbahçe ağır bir rezaletle ve sahadan silinerek ülkeye geri dönüyor.”

ÜMİT ÖZAT: “BİR 6-0 DA BİZİM TARİHİMİZE YAZILDI”

Ümit Özat, 6-0'ın artık bir kıymeti kalmadığını söyledi. Yıllardır Galatasaray’a “6-0” göndermesi yapıldığını hatırlatan Özat, artık bir 6-0'ın da Fenerbahçe tarihine yazıldığını belirtti. Yarın Galatasaray’a bu skorun hatırlatılması halinde “Siz kendinize bakın” cevabının geleceğini ifade etti.

“Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ya; 6-0'ın da bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Sabah akşam Galatasaray’a ‘6-0, 6-0, 6-0’ diyorduk; döndü geldik, bir 6-0 da bizim tarihimize yazıldı. Yarın Galatasaray’a desen ki ‘6-0’, desen ‘siz kendinize bakın’ diyecekler.”

EMRE BOL: “KULÜBÜ REZİL ETTİN”

Emre Bol ise yenilgiye sert tepki gösterdi. Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne taşıdıktan sonra gelen bu sonucun kulübü rezil ettiğini söyleyen Bol, bir gün önce Galatasaray’ın Barcelona’ya aldığı yenilgiyle dalga geçenlerin şimdi daha ağır bir skorla karşılaştığını hatırlattı. Bol, ligde 8. haftaya girilirken ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi’nde bir maç daha oynanacakken Romelu Lukaku’nun ne zaman kendine geleceğini sordu.

“Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne soktun da ne oldu? Fenerbahçe’yi rezil ettin! Başkan, ligde sekizinci haftaya giriyoruz. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi’nde bir maç daha oynayacaksın. Lukaku ne zaman kendine gelecek abi? Bir ara kendine gelecek mi artık?”

SİNAN ENGİN’DEN LUKAKU VE SANTRFOR ELEŞTİRİSİ

Sinan Engin, Romelu Lukaku’yu sert sözlerle eleştirdi. Belçikalı golcünün fiziksel durumuna ve disiplinine dikkat çeken Engin, özel bir diyetisyen ve spor hocası tutmasını önerdi. Lukaku’nun daha önce attığı gollerin ardından “Acaba doğru Lukaku mu geldi?” sorusunu da sordu.

Engin, Türk takımlarının Avrupa’da averaj takımı olmayı sürdürdüğünü, Aston Villa’nın da uçan kaçan bir takım olmadığını söyledi. Fenerbahçe’nin gol pozisyonları bulduğunu ancak bunları değerlendiremediğini belirten Engin, takımın santrforunun olmadığını, düzgün bir orta sahasının da bulunmadığını öne sürdü. Muriqi ile de Lukaku ile de olmayacağını savunan Engin, kendilerini kandırmamaları gerektiğini ifade etti.

“Lukaku bir utan! Kendini görmüyor musun, seyretmiyor musun? Kardeşim 18'den sonra yemek yeme diyorum, kilo alıyorsun. Bir tane diyetisyen tut, kendine özel bir spor hocası tut. Lukaku bu kadar golü nasıl atmış? Acaba doğru Lukaku mu geldi? Bizi kandıramazsınız. Edirne’den dışarı hafif çıktığın zaman dersimizi veriyorlar. Türk takımları averaj takımları olmaya devam ediyor dünden beri. Aston Villa uçan kaçan bir takım değil. Fenerbahçe’nin de pozisyonları var. Atabilse... Ama inanmıyor... Çünkü niye? Muriqi ile olmaz, Lukaku ile olmaz... Kendinizi kandırmayın. Fenerbahçe’nin santrforu yok, doğru düzgün orta sahası yok”

SIRADA SLAVIA PRAG VE GALATASARAY DERBİSİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ndeki sıradaki maçında 20 Ekim’de Kadıköy’de Slavia Prag’ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, bir hafta içinde de 26 Ekim’de Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.