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Bülent Cevahir: Bu sene de başarıyı yakalamak istiyoruz

15.07.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Bülent Cevahir, bordo-beyazlı ekibin geçen sezon yaşadığı başarıyı bu sene de yaşamak istediklerini belirterek, "Bu teklifi o yüzden kabul ettim. İnşallah onlar adına da benim adıma da iyi ve başarılı bir sezon olur" dedi.

Bülent Cevahir: Bu sene de başarıyı yakalamak istiyoruz

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Bordo beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı Bülent Cevahir, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarının yoğun geçtiğini belirten Bülent Cevahir, "Hazırlıklarımıza başlayalı 1 haftayı geçti. Sezon başı kampları her zaman yoğun geçer. Bu süreçte iyi çalıştık. Bunu iyi değerlendirmek, yoğun tempoya hazırlanmak istiyoruz. Arkadaşlık ortamımız çok güzel. Geçenlerde barbekü yaptık, ondan sonra karaoke yaptık. Biraz da olsun yorgunluğumuzu öyle atma şansımız oldu. Gerçekten çok eğlenceliydi. Takım arkadaşlarımızla daha yakın, daha samimi ortam oldu. Kampımız güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENE YAKALANAN BAŞARIYI BU SENE DE YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Hatayspor'a transfer olma sürecini anlatan 29 yaşındaki sol bek, "Malatyaspor'la sözleşmem bitmişti. Ondan sonra Ömer hoca aradı. Gelir misin diye davet etti. Hocayla daha önce çalışmıştım, Ömer hoca ve ekibiyle olmak çok keyifli. Geçen sene yaşadıkları başarı dolu seneyi bu sene de hep birlikte yaşamak istiyorum, o yüzden bu teklifi kabul ettim. İnşallah onlar adına da benim adıma da iyi ve başarılı bir sezon olur" diye konuştu.

"ÖMER ERDOĞAN'IN BAŞARILI OLMASI İÇİN BİZİM DE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAMIZ GEREKİYOR"

"Ömer Erdoğan'ın başarılı olması için bizim de elimizi taşın altına koymamız gerekiyor" diyen Cevahir, "Ömer hoca, genç bir hocamız. Gerçekten çok da istekli. Yolun başında olduğu için her şeyi öğrenmek istiyor, bize de o enerjisini veriyor. İnşallah Türk futbolunda çok daha başarılı yılları olacak. Buna inanıyorum. Çünkü o isteği, o azmi var. Bize de onu her zaman aşılamaya çalışıyor" dedi.

"ÇOĞU TAKIMIN HEDEFİ LİGDE KALICI OLMAK"

Hatayspor'un transfer politikasının oldukça iyi olduğuna dikkat çeken Bülent Cevahir, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğu Süper Lig takımlarının temel hedefi burada kalıcı olmak. Buradan aşağıya düştüğünüz zaman gerçekten kulüpler büyük zorluklar çekiyor. Hatayspor'un doğru transferleri, doğru politikaları çok önemli. Geçen sene çok iyi yerde bitirdiler. İnşallah bu sene daha da iyi olabilir. Ama o sıralarda bitirirsek bence tekrar iyi bir başarı olabilir."

"SEYİRCİNİN GELMESİ BİZİM İÇİN HEYECANLI VE GÜZEL"

Gelecek sezonda taraftarların tribünlere dönmesinin kendileri için de iyi olacağına dikkat çeken tecrübeli savunmacı, "Uzun süre seyircisiz oynadık. Seyircinin gelmesi bizim için heyecanlı ve güzel olacak. Hatayspor taraftarının önünde oynamak da bence heyecan verici. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız tekrar. Pandemi de inşallah sonlarına geliyordur. İnşallah taraftarlarımızla birlikte güzel sonuçlar alırız. Hatay halkını da Hatayspor camiasını da en iyi şekilde, layık görünen yerde bitiririz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN HANGİSİ HAYIRLISIYSA ONUN OLMASINI DİLİYORUZ"

Gelecek sezondan itibaren uygulanmaya girecek yabancı kuralı hakkında da konuşan Bülent Cevahir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Türk oyuncusu, Türk futbolunda çok fazla oynamıyor. 3 tane oynuyor. Tabii ki bunun bilincinde olup daha fazla performansını arttırması gerekiyor. Bu konuda herkes farklı bir şeyler söylüyor ama ülkemiz için Türk futbolu için hangisi hayırlısıysa onun olmasını diliyoruz. Bunun yanında Kulüpler Birliği'nde de farklı şeyler konuşuluyor. Hayırlısı ne ise o olsun."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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