Danijel Jumic: "Hep birlikte inanmamız ve daha çok çalışmamız gerekiyor"

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’e 5-2 mağlup oldu ve üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

"OYUNCULARIN ÖZ GÜVEN EKSİKLİKLERİ VAR"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Sorumlusu Daniel Jumic, "Çok zor bir karşılaşma oldu. İlk dakikadan itibaren oyuna dahil olamadık. Planımızı gerçekleştirmekte zorlandık. Başakşehir, verdiğimiz fırsatları doğru kullandı. Bir sonraki maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Uzun bir süredir puan almadan devam ediyoruz. Kolay değil. Oyuncuların öz güven eksiklikleri var. Bunu futbolculara kazandırmaya çalışıyoruz. Hep birlikte inanmamız ve çok daha fazla çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır