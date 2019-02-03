Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti

Uzun yıllar sonra Beyoğlu’nda hayranlarıyla buluşan Ersoy, sahne performansıyla hayranlarından büyük ilgi gördü. Sahne aldığı gecede Ersoy, Kor, Hani Bizim Sevdamız, Çile Bülbülüm, Biz Ayrılamayız gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ersoy’a, zaman zaman alanı dolduran sevenleri de eşlik etti.

BÜLENT ERSOY’UN SAHNE STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Bülent Ersoy, şarkı aralarında hayranlarıyla da bol bol sohbet edip şakalaştı, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Bülent Ersoy’un sahne dekoru, geceye özel saçı ve makyajı da büyük beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalması planlanan diva “Saatle işim yok tüm istek şarkıları okumadan gitmeyeceğim” diyerek sahne programını uzattı.

(Sözcü)

