MAGAZİN

Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan Sanat Performance'ta sevenleriyle buluştu. Ersoy'un sahne kıyafeti ve yeni saç stili dikkatlerden kaçmadı.

Bülent Ersoy sahne stiliyle dikkat çekti

Uzun yıllar sonra Beyoğlu’nda hayranlarıyla buluşan Ersoy, sahne performansıyla hayranlarından büyük ilgi gördü. Sahne aldığı gecede Ersoy, Kor, Hani Bizim Sevdamız, Çile Bülbülüm, Biz Ayrılamayız gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ersoy’a, zaman zaman alanı dolduran sevenleri de eşlik etti.

BÜLENT ERSOY’UN SAHNE STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Bülent Ersoy, şarkı aralarında hayranlarıyla da bol bol sohbet edip şakalaştı, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Bülent Ersoy’un sahne dekoru, geceye özel saçı ve makyajı da büyük beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalması planlanan diva “Saatle işim yok tüm istek şarkıları okumadan gitmeyeceğim” diyerek sahne programını uzattı.

(Sözcü)

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Bülent Ersoy magazin

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