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Mert Vidinli Özgür Özel'in boykot listesindeki markayı paylaştı! Takipçi sayısı düştü hemen açıklama yaptı

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'dan sonra fenomen Mert Vidinli'den de Özgür Özel'in boykot ettiği markayla paylaşım geldi. Mert Vidinli'nin paylaşımına sosyal medyada tepkiler gecikmeyince açıklama da geldi.

Mert Vidinli Özgür Özel'in boykot listesindeki markayı paylaştı! Takipçi sayısı düştü hemen açıklama yaptı
Kubra Akalın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı boykot listesinde yer alan markalardan biri de Espressolab idi. Sosyal medyada kahve markası uzun süre gündemde kaldı.

Özel’in boykot açıklamasının ardından Espressolab'a hem destek olanlar vardı hem de eleştirenler.

Birçok ünlüyle olan yakın dostluğuyla tanınan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli kahve markasına destek olmayı tercih etti.

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Nikol Başoğlu Kocadağ ile Espressolab'i ziyarete giden Mert Vidinli, elinde Espressolab kahvesiyle paylaştığı poza 'Kahvemizi içtik' notunu düştü.

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TAKİPÇİ SAYISI HEMEN DÜŞTÜ

Mert Vidinli'ye sosyal medyada ise tepkiler gecikmedi. Vidinli'nin paylaşımını görenler "Takipçisi seri düşer umarım", "Kahveci'den kazanacağı üç kuruşun derdine düşmüş", "Biz seni de fobik yasalardan koruruz", "İnsanda azıcık da olsa utanma olur ya" eleştirilerinde bulundu.

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Öte yandan 554B takipçi olan Vidinli'nin paylaşımı sonrası takipçi sayısı da 551B düştü.

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Tepkilerden sonra Mert Vidinli şu açıklamayı yaptı:

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Anahtar Kelimeler:
Mert Vidinli
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