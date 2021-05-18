Bülent Ersoy'un arşivden çıkan videosu olay oldu! "Fiziğinin maşallahı var"

Her döneme damga vurup, gündemden düşmeyen ismi 'Diva' lakaplı Bülent Ersoy'un 84 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası Almanya'da çekilen filminin tanıtımını Şokopop'un Instagram hesabı yıllar sonra ortaya çıkardı.

BEBEK EMZİRİP MAYOKİNİ GİYDİ

Yılmaz Duru'nun çektiği 'Acı Ekmek' filmnde Bülent Ersoy'un, bebek emzirdiği ve mayokiniyle podyumda salındığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Pek çok yorum alan paylaşıma, "Mayokiniyi daha kimse bilmezken Bülent ablamız giyiyor ve sergiliyordu.", "Fiziğine saygı duyarım valla" ya da "Fiziğinin maşallahı var" şekinde Bülent Ersoy'un düzgün fiziğine övgüler yağdırıldı.





