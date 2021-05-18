MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy'un arşivden çıkan videosu olay oldu! "Fiziğinin maşallahı var"

Bülent Ersoy'un arşivden çıkan videosu olay oldu! "Fiziğinin maşallahı var"

18.05.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un 1984 yılında Almanya’da çevirdiği Acı Ekmek filminin tanıtım videosu yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. Ersoy'un kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmadı.

Her döneme damga vurup, gündemden düşmeyen ismi 'Diva' lakaplı Bülent Ersoy'un 84 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası Almanya'da çekilen filminin tanıtımını Şokopop'un Instagram hesabı yıllar sonra ortaya çıkardı.

1

BEBEK EMZİRİP MAYOKİNİ GİYDİ

Yılmaz Duru'nun çektiği 'Acı Ekmek' filmnde Bülent Ersoy'un, bebek emzirdiği ve mayokiniyle podyumda salındığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

2

Pek çok yorum alan paylaşıma, "Mayokiniyi daha kimse bilmezken Bülent ablamız giyiyor ve sergiliyordu.", "Fiziğine saygı duyarım valla" ya da "Fiziğinin maşallahı var" şekinde Bülent Ersoy'un düzgün fiziğine övgüler yağdırıldı.

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
Sevgililerini aldatan model: Pişman değilimSevgililerini aldatan model: Pişman değilim
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Sadakatsiz'in Derin'i fena kızardı!

Sadakatsiz'in Derin'i fena kızardı!

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

Can Bonomo'dan 'Yahudi yorumuna paylaşım rekoru kıran cevap

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Aşk-ı Memnu dizisinin Beşir'i tanınmaz halde

Güzelliğini annesinden almış

Güzelliğini annesinden almış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.