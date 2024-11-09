Bülent Ersoy'un fotoğraflarını gören şaştı kaldı! Photoshop'u abartınca kimse tanıyamadı... 'Bu kim?'

Kabarık saçları, taşlarla dolu elbiseleri ve abartılı makyajıyla bilinen Diva Bülent Ersoy, sosyal medya hesabında aktif olan ünlü isimlerden. Sık sık konserlerinden paylaşım yapan Ersoy, bu sefer son fotoğrafları nedeniyle gündem oldu.

72 yaşındaki usta şarkıcı konser paylaşımında photoshop'u bu sefer abartınca takipçilerinin de dikkatin çekti.

GÖRENLER TANIYAMADI!

"Bir Osmanlı kadını olsam da ruhumdaki çocuk her zaman genç" notunu düşen Ersoy'u görenler ise tanıyamadı. Diva'nın takipçileri yorum yapmadan geçemedi.

O yorumlardan bazıları...