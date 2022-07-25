SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bülent Korkmaz'dan Fatih Terim'e UEFA Kupası göndermesi! "Sadece teknik direktör ile olmadı"

Bülent Korkmaz'dan Fatih Terim'e UEFA Kupası göndermesi! "Sadece teknik direktör ile olmadı"

25.07.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası'nda takım kaptanı olarak kadroda yer alan, şu anda ise teknik direktör olarak Çaykur Rizespor'un başında görev yapan Bülent Korkmaz, Fatih Terim'e göndermede bulundu. Kazanılan UEFA Kupası'nda gelen başarının sadece Terim'le değil tüm takımla geldiğini ifade etti.

Bülent Korkmaz'dan Fatih Terim'e UEFA Kupası göndermesi! "Sadece teknik direktör ile olmadı"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, eski takım arkadaşı teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray'da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon için düzenlenen kamp çalışmalarını tamamlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına getirilmesinin güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.

"GALATASARAY EN BÜYÜK CAMİA"

thumbs_b_c_22ce1f9c38ceccb3b6b18603d0a31d12

Türk teknik adamların Avrupalı teknik adamlardan bir farkının olmadığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Galatasaray en büyük camia, UEFA ve Süper Kupa'yı alan, zamanında Avrupa'da bir numaraya yerleşmiş tek takım. Okan Buruk'un takımın başına getirilmesine çok sevindim. Çünkü apoleti yani şampiyonluğu ve Türkiye Kupası olan bir teknik direktör, onun hak ettiğine inanıyorum. Başarılı olmasını da canı gönülden istiyorum. Çünkü bizim jenerasyonumuzdaki teknik direktör, sportif direktör, yorumcular ve yardımcı antrenörler Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak kişilerdir."

"UEFA KUPASINI SADECE TEKNİK DİREKTÖR İLE KAZANMADIK"

_0fe42_800 (1)

Galatasaray'da kazandıkları UEFA Kupası için konuşan Korkmaz, "Futbolu bırakmadan önce de sonra da bizim jenerasyonumuzun Türk futboluna damga vurması gerektiğini hep söyledim. Okan'ın bunu ekibiyle başaracağına inanıyorum ama bu işler sırf teknik direktör ile olmuyor. Camia, taraftar, oyuncu, yönetim ve başkanla oluyor. Biz kendi dönemimizde de UEFA Kupası kazanılırken de sırf teknik direktör ile değil bütün kadromuz sayesinde başarının geldiğini düşünüyorum." dedi.

Buruk'un oldukça ağır bir yükün altına girdiğini anlatan Korkmaz, tecrübesiyle bu yükün altından kalkabileceğini inandığını belirterek, şunları söyledi:

"OKAN BURUK, AĞIR YÜKÜN ÜSTESİNDEN GELİR"

FX8ne4pXEAAgOUu

"Açıkçası çok kolay bir şey değil. Okan Buruk'un yükü ağır ama futbolculuk döneminden o baskıyı, stresi yaşadığı için üstesinden geleceğini düşünüyorum."

Türk futbolunun gelişmesi için elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayan Korkmaz, kendisinin özellikle yetenekli genç oyunculara fırsat verdiğini, bunun cesaret işi olduğunu belirtti.

"AVRUPALI TEKNİK DİREKTÖRLERDEN HİÇBİR FARKIMIZ YOK"

FYc2KzrXwBMrpxM

Ülke futbolunun gelişmesi için çaba sarf ettiklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bilgi, birikim olarak Avrupalı teknik direktörlerden hiçbir farkımızın olmadığını düşünüyorum. Onların bizden farkı, onlar sadece saha ile ilgileniyorlar. Biz ise maalesef saha içi değil dışıyla da ilgileniyoruz. Sorunlar oluyor, onları çözmeye çalışıyoruz.''

Özellikle genç oyuncuların oynamasından son derece haz aldığını sözlerine ekleyen Korkmaz, ''Gittiğim her takımda özellikle genç oyuncuları oynatmaktan geri kalmıyorum. Bizim amacımız yetenekli genç oyuncuları sahaya sürmek, bunu yaparken de takımı başarıya götürmek." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, 10'u İspanya'dan alıyor!Galatasaray, 10'u İspanya'dan alıyor!
2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...2. Sergen Yalçın vakası! Ne yaptın Kerem Aktürkoğlu...
Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk Çaykur Rizespor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!

Aylardır beklenen golcü transferi bitiyor!

Jorge Jesus, taraftarın sevgilisini gönderiyor!

Jorge Jesus, taraftarın sevgilisini gönderiyor!

Okan Buruk ayrılığı canlı yayında açıkladı!

Okan Buruk ayrılığı canlı yayında açıkladı!

Herkes bu olayı konuşuyor! 3 yıl sonra...

Herkes bu olayı konuşuyor! 3 yıl sonra...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Mahkemede cinsel ilişkiye girdiler! Güvenlik kamerası çekince...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.