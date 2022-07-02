Bülent Korkmaz'dan ilginç açıklama! Kadroyu eleştirdi ve... ''İlk 6'ya giremeyiz''

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi teknik direktör Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz'ın yaptığı açıklamalar spor kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

"TRANSFERLER ŞART"

Galatasaray'da Domenec Torrent'in ayrılığı sonrası adı sarı-kırmızılı ekip ile anılan Bülent Korkmaz, Çaykur Rizespor ile devam etmişti. Yeni başkan Dursun Özbek kararını Okan Buruk'tan yana kullanarak çalışmalarına başlamıştı. Bülent Korkmaz, takımı ile ilgili kolay kolay duyulmayacak cinsten açıklamalar yaparak sosyal medyada dikakt çekti. Korkmaz," “Tabii ki transferler önemli. Mevcut kadro ile birinci ya da ikinci olmamız, hatta play-off'lara kalmamız bile imkansız. Transferler şart. 3-4 değil, alternatifleri ile bayağı bir transfer yapmamız gerekir. Dolayısıyla bekliyoruz açıkçası. Süreç yavaş işliyor. Böyle giderse ilk 6'ya giremeyiz!" dedi.

"BEN BU KULÜBÜ DE, ŞEHRİ DE ÇOK SEVİYORUM"

Bu kulüpten çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bülent Korkmaz, “Geldiğim günden beri söylüyorum. Ben bu kulübü de, şehri de çok seviyorum. İmkanlar da çok güzel. Bu imkanları da sonuna kadar kullanıp Süper Lig’e çıkmak istiyorum. Tabii ki bir teknik direktör olarak bazı isteklerim olmayınca kulüp ve şehir adına üzülüyorum” dedi.



