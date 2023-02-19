Bülent Osma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Turnike, Tombala gibi programların sunucusu Bülent Osma aramızdan ayrıldı!

“Ben Bilirim”, “Tombala”, “Turnike” gibi unutulmaz programlar ve Eurovision Şarkı Yarışmaları’nda yönetmenlik yapan usta yönetmen ve yapımcı Bülent Osma bugün vefat etti. 1973 yılında TRT’de çalışmaya başlayan ve Eurovision Şarkı Yarışması’nda kameraman olarak görev yapan Osma, uzun yıllar TRT’de çalışmıştı. Vefat haberiyle Bülent Osma hakkında araştırmalar sıklık kazandı. Peki Bülent Osma kimdir,neden öldü? Ayrıntılar haberimizde...

BÜLENT OSMA KİMDİR,NEDEN ÖLDÜ?

Bülent Osma TRT'nin sayısız programının rejisine imza atmış bir yönetmen. TRT’ye 1973 yılında kameraman olarak giren Yapımcı ve Yönetmen Bülent Osma, özellikle eğlence programlarının tercih edilen teknik elemanı olduktan sonra televizyon kariyerinde hızlı bir ilerleme kaydetti. 1975 yılında Orkun Stüdyosu’ndan yayınlanan Eurovision Şarkı Yarışması’nda da kameraman olarak görev yapan Osma, çalıştığı bu alandaki dört yılın ardından program yapımcılığına giriş yaptı.

1977 yılında canlı yayın yönetmeni olarak “Hafta Sonu” programına imza atan Osma, 1976 yılından 1997’ye kadar Eurovision programlarının rejisini üstlendi. “Ben Bilirim, Tombala, Turnike” gibi programlar ve ulusal şarkı festivallerindeki yetkinliğiyle seyircinin takdirini kazanan yönetmen ve yapımcı, bir dönem Kanal D’de de çalıştı.

VEFAT HABERİNİ TRT DUYURDU

TRT Bülent Osma'nın vefat haberini bir paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda:

"" Türk televizyonculuğundaki bir ekolü; önemli bir ferdimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.TRT klasiği haline gelmiş programların yapımcısı ve yönetmeni Bülent Osma vefat etmiştir.Duayen isme Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



