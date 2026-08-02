Ronaldo ve Georgina evleniyor mu? Düğün tarihi ve yeri ortaya çıktı

Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in evleneceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

2016 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de tanışan ve 2017'de ilişkilerini resmileştiren çiftin, yıllardır beklenen nikâh için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İNGİLİZ BASINI DÜĞÜN DETAYLARINI PAYLAŞTI

The Sun'ın haberine göre; 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile 32 yaşındaki Georgina Rodriguez'in önümüzdeki hafta sonu evleneceği iddia edildi.

Haberde, nikâh töreninin Ronaldo'nun doğup büyüdüğü Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal Katedrali'nde saat 15.00'te gerçekleştirileceği öne sürüldü.

RESEPSİYON BEŞ YILDIZLI OTELDE YAPILACAK İDDİASI

İddiaya göre çift, nikâh töreninin ardından davetlileriyle birlikte adadaki beş yıldızlı bir otelde düzenlenecek resepsiyona katılacak. Organizasyonun saat 16.00 itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Henüz Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez cephesinden düğün iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.