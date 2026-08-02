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Semiramis Pekkan'dan konser açıklaması! 'Tedavim bitmedi'

2025 yılında akciğer kanseri teşhisi alan Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kemoterapi sürecini tamamlayan usta sanatçı, tedavisinin sürdüğünü belirterek yaşadığı zorlu süreci samimi sözlerle anlattı.

Semiramis Pekkan'dan konser açıklaması! 'Tedavim bitmedi'
Çiğdem Berfin Sevinç

2025 yılında akciğer kanseri teşhisi alan Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri paylaştı. Geçtiğimiz mart ayında kemoterapi tedavisini tamamlayan 77 yaşındaki sanatçı, tedavisinin devam ettiğini ancak en zorlu dönemi geride bıraktığını söyledi.

"TEDAVİM HENÜZ BİTMEDİ"

Akciğerinde tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat olan ve kemoterapi gören Pekkan, erken teşhisin hayatını değiştirdiğini belirtti.

Sağlık durumuna ilişkin konuşan sanatçı, "Erken teşhis çok önemliydi. Hiç şikayet etmedim. Hastalığı bana misafir gelmiş ve bir gün gidecekmiş gibi gördüm. Tedavim henüz bitmedi ama en ağır kısmı geride kaldı. Süreç boyunca çalışmaya devam ettim, bu da bana çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

"ACINAN BİRİ OLMAYI KABUL ETMEDİM"

Hastalık sürecinde psikolojik olarak güçlü kalmaya çalıştığını söyleyen Semiramis Pekkan, çevresindeki insanların yaklaşımına da dikkat çekti.

"Ben yalnız değilim. Bu hastalık sadece benim başıma gelmedi. 'Vah vah' diyerek acıyan insanları yanımda tutmadım. 'Neden benim başıma geldi?' demedim. Tüm enerjimi bu süreci en doğru şekilde yönetmeye verdim." dedi.

Semiramis Pekkan dan konser açıklaması! Tedavim bitmedi 1

"KÜPELERİMLE DÜŞÜYORDUM"

Tedavi sürecinde kortizon nedeniyle kilo aldığını ve fiziksel değişimler yaşadığını anlatan Pekkan, moralini yüksek tutmak için her gün özenle hazırlandığını söyledi.

"Her sabah kalkıp gözümün içini boyuyor, küpelerimi takıyor, salona öyle geçiyordum. Sonra düşüyordum ama olsun... Küpelerimle düşüyordum. Bunlar insana müthiş moral veriyor." sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"BİR DAHA SAÇIMI BOYATMAYACAĞIM"

Kemoterapi nedeniyle saçlarının döküldüğünü gizlemeyen usta sanatçı, yeni doğal görünümünü benimsediğini de açıkladı.

"Deli gibi peruk yaptırdım ama saçlarımın bu doğal hâlini daha çok sevdim. Bir daha saçımı boyatmayacağım." diyen Pekkan, yaşadığı deneyimin kendisine farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade etti.

"ŞİMDİ YENİ BİR HAYATA BAŞLIYORUM"

Kendisine edilen duaların ve gördüğü sevginin iyileşme sürecinde büyük katkısı olduğunu belirten Semiramis Pekkan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Ben inançlı bir insanım. Benim için çok güzel dualar edildi, büyük bir sevgi gördüm. Sevginin iyileştirici gücüne inanıyorum. Sevgi gerçekten iyileştirir. Şimdi yeni bir hayata başlıyorum."

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Ajda Pekkan Semiramis Pekkan
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