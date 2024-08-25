Bülent Şakrak ile ayrıldığı söyleniyordu! Esra Akpınar'dan iddialı yatak pozları

2015'te Ceyda Düvenci ile evlenen ve Okan Ali adını verdikleri bir oğulları olan Bülent Şakrak, geçen yıl evliliğini tek celsede sonlandırarak Esra Akpınar ile ilişkiye başlamıştı.

Sekiz aydır birlikte olan çiftin, ayrıldığı haberleri sosyal medyada yayıldı. Şakrak ve Akpınar, bu süreçte sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sildiler.

Ancak, ayrılık iddialarının ardından çift, kısa süre içinde tekrardan sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı ancak iddialara dair herhangi bir paylaşımda bulunmadılar.

Esra Akpınar ise sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşarak dikkat çekti. Yatakta sere serpe poz veren ünlü isim "Bana bak şeymişim ben Barbara Palvin" dedi.



Bülent Şakrak'ın eski sevgilisine beğeni yağdı.