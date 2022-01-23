Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Şarkıcı Bülent Serttaş, Akşam'dan Yasemin İlan'a konuştu. Serttaş'ın gayrimenkul zengini çıktı. Şarkıcı, yatırımlarını ilk kez açıkladı.

Çok şanslı biri olduğunu söyleyen Bülent Serttaş, 'sahnelerden çok para kazanıyor ve kazandırıyorum' dedi. 40 yıl önce İstanbul'a geldiğinde bakıp da iç geçirdiği, kiracı olmayı hayal ettiği villalardan aldığını, çok pahalı arabalara sahip olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye çok dua ediyorum" dedi.

Giyim kuşama çok para harcadığını söyleyen Bülent Serttaş, 'Alınan meslektaşlarım olacaktır ama ben bu işe yatırım yapıyorum' dedi ve ekledi: 'Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama elimdeki çantayı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum.'

BÜLENT SERTTAŞ: UKRAYNA GÜZELİ TACINI BANA BORÇLU

Hayatına mucizelerin yön verdiğini ve çok şanslı biri olduğunu söyleyen Bülent Serttaş: "Ukrayna'da çektiğim klipte bana eşlik eden Marina Litvin ertesi gün güzellik yarışmasına katılacaktı. Avucum kaşındı, öptüm ve şans getirmesi için kızın sırtını sıvazladım. Birinci oldu şimdi dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil edecek."

"SHARAPOVA'YI EN ÖNDEN İZLEMEYİ HAK ETTİM"

Eskiden ünlü olmak için çok çaba sarf etmek gerektiğini, büyük emekler verdiklerini dile getiren Bülent Serttaş, beş yıl önce sosyal medyada bir takipçinin "Bülent Serttaş Sharapova'yı en önden izlemeyi hak edecek ne yaptı?" şeklindeki yorumunu hatırlatarak: 'Çok emek verdim, bugünlere gelmek kolay olmadı' dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÜÇ KEZ AĞLATTIM: 'ZALIM EN ZAYIF NOKTAMDAN YAKALADIN BENİ' DEDİ"

Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanımızın dinlerken ağladığı 'Ağlama Anam' türküsünün hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi. Serttaş yaşamına yön veren anısını şu sözlerle anlattı: 'Rahmetli annesine çok düşkün olan Cumhurbaşkanımız o şarkımla ilk ağladığında sahne sonrası yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve "Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni" dedi.

"CEM YILMAZ'LA FİLM ÇEKMEK İSTİYORUM"

Yaşadığı olaylardan bir komedi filmi senaryosu yazdığını söyleyen Bülent Serttaş, 'Filmde Beyazıt Öztürk'le birlikte oynamak istiyorum, gençliğimi de oğluma oynatacağım. Bu arada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın çektiği filmlerden birine de girmeyi hayal ediyorum' dedi.

Kendisini 'Türkiye'nin en sevilen sanatçısı' olarak tanımlayan Bülent Serttaş bilinmeyenlerini AKŞAM Gazetesi'nden Yasemin İlan'a anlattı. Annesine söz verdiği şekilde ünlü olmayı başardığını ve her gittiği yerde alkışlandıkça annesi için gözyaşı döktüğünü söyleyen Bülent Serttaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da anne hassasiyeti var. Onu şarkılarımla ağlattım ve sanat hayatımın da yönü değişti" dedi. Dürüst ve samimi olduğu için milyonların gönlünde taht kurduğunu dile getiren usta şarkıcı, bana bir soru sorulduğunda biliyorsam cevabını veririm, bilmiyorsam sallıyorum gidiyor. Bu doğallığım da insanları güldürüyor. Şarkılarımın yanı sıra insanları mutlu etmek için çabalıyorum" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Aklıma Sen Gelince' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturacağını söyleyen Bülent Serttaş, şarkının klibini de Ukrayna'da 1800'lü yıllardan kalma bir opera binasında çektiğini söyledi. Sen Bensiz Nefes Alamazsın adlı şarkısının klibini de Rivne Aşk Tüneli'nde çektiğini hatırlatan usta şarkıcı, çekimlerde kendisine eşlik eden Marina Litvin'in güzellik kraliçesi oluş hikayesini de anlattı. Serttaş, "Bana eşlik eden 20 yaşındaki manken arkadaşımız Marina, Ukrayna Güzellik Yarışması'na aday olduğunu söylemişti. Klip çekimleri sırasında bir ara sağ avucum kaşındı, ben de avucumu öptüm ve kızın sırtına sürdüm. Şaşırdı, 'Ne yapıyorsunuz' diye sordu. Ben de 'Şansımı sana verdim. Bu klip sana şans getirecek ve sen birinci olacaksın' dedim. Vallahi billahi kız birinci oldu, dünya güzellik yarışmasında Ukrayna'yı temsil edecek. Miss Ukrayna olup da tacını taktıktan sonra beni unutmadı. Sosyal medyadan kalp emojili teşekkür mesajı attı. Ben şanslı biriyim ve şans da dağıttığıma inanıyorum. Sabah ayağımı sürdüğüm dükkan dolar taşar mesela. Hayatımda küçük mucizeler var onlar hep bana yön verdi" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN ŞIK GİYİNEN SANATÇISIYIM"

"Türkiye'nin en şık, en marka giyinen sanatçılarından birisiniz, Demet Akalın kadın şarkıcılarda erkeklerde de siz giyim kuşama en çok para harcayan kişi olarak gösteriliyorsunuz. Doğru mu?" şeklindeki soru üzerine Bülent Serttaş, "En iyisini giyinmeye çalışan isimim. En iyisiyim dersem arkadaşlar alınır. Gerçi alınsalar ne olacak bir şey olmaz onlardan da! Yine de kimsenin kalbini kırmayalım. Trençkotumun 16 bin lira olduğu yazıldı ama elimdeki çantanın pahalı olduğunu anlamadılar. 12 bin liraydı geçenlerde fotoğraflandığımda elimde taşıdığım çantam" dedi.

"BİLMEDİĞİM KONULARDA SALLIYORUM GİDİYOR"

"Bülent Serttaş deyince herkesin yüzünde bir gülümseme beliriyor, bunu nasıl başardınız?" şeklindeki soru üzerine ünlü sanatçı, şu cevabı verdi: "Bunu başarmamın iki nedeni var: Samimiyet ve dürüstlük. İnsanlar bana bir soru soruyor, eğer ki bildiğim bir konuysa cevaplıyorum, bilmediğim bir şeyse sallıyorum gitsin, doğaçlama konuşuyorum. O doğaçlama da seviliyor. Ağlanacak yer varsa ağlıyor, gülünecek yer varsa gülüyorum insanlar da 'bizim gibi' diyor, seviyor beni. En önemlisi her zaman herkese karşı saygılıyım."

"DİZ ÇÖKÜP ANIRA ANIRA AĞLADIM"

Merhum annesine 'Türkiye'nin en sevilen sanatçısı olacağım' diye söz verdiğini söyleyen Bülent Serttaş, 'Bunu başardım. İnşallah beni görüyordur' dedi ve ekledi: 'Konya'nın gelmiş geçmiş en kalabalık konserini ben verdim. Orada 'Konya seninle gurur duyuyor' diye tezahürat yapılırken anne babam aklıma geldi, diz çöktüm ve anıra anıra ağladım. Keşke rahmetli anne ve babam şu köşede olsaydı beni görseydiler diye düşündüm. İnşallah oğulları Bülent'in Türkiye'nin gurur duyduğu bir sanatçı olduğundan haberleri vardır."

"CUMHURBAŞKANIMIZI ÜÇ KEZ AĞLATTIM"

Hayatındaki mucizelerden bahseden Bülent Serttaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve "Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni" dedi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da rahmetli annesine çok düşkündü. İşte orada Bülent Serttaş'ın yönü de değişti, sanat anlayışı da. İnsanların neyi sevip sevmeyeceğini öğrendim, kendime bir yol çizdim. Sahnede gördüğüm ilgiyi şarkılarıma yönlendirdim."

"CANIMI YAKANLAR YÜZÜME BAKAMIYOR"

Bülent Serttaş, "Sektörde maddi anlamda hakkımı vermeyerek, canımı yakan kişiler var ama isimlerini veremem onlar benimle mezara gidecek. Televizyonda şikayetçi konuda olmak istemem onlar kendilerini biliyor. Ben başım dik gezerken, onlar beni görünce kafalarını yere eğip geçiyor yanımdan" dedi.

"KIZIMI SOSYAL MEDYADA BİKİNİYLE GÖREMEZSİNİZ"

'Kızınız Miray da artık üniversiteli bir genç kız, onu kıskanır kıyafetlerine karışır mısınız' sorusu üzerine Serttaş, "Sosyal medya paylaşımları benim gibi bir babanın kızında abartı bir şey göremezsiniz. Uçuk kaçık bir kızımız yok ama bugün bir kız arkadaşıyla bir mekana gideceğini söyledi. Dediği mekanı onaylamadım, kız kıza oraya gitmemesini söyledim. 18 yaşında şu an, ona doğruları öğreteceğim. Müdahale etmem gereken yerde ederim. Böyle bir anne babanın kızından bikinili paylaşımlar beklemesin kimse, çocuklarıma en üst seviyede eğitim verdiriyorum ve doğruları öğretiyorum" dedi. Oğullarından da bahseden Serttaş, "Küçük oğlumun sanata yatkınlığı var. Hem de tam bir damarcı çıktı, arabesk söylüyor ama o aşçılık eğitimi alıyor. Çok güzel tatlılar, pastalar yapıyor iyi bir chef olacak inşallah" dedi.

"GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDUĞUNU İTİRAF EDEN SERTTAŞ'IN EN BÜYÜK DUASI: RABBİM ÇOK PARA VERME!"

'Gayrimenkul zengini olduğunuz, özellikle de Levent'te çok pahalı iki villanız olduğu iddiası var doğru mu?' sorusu üzerine Bülent Serttaş, "Evet, gayrimenkule çok yatırım yaptım. Hepsi çocuklarım için. Allah nasip etti diyelim. 1981 yılında İstanbul'a geldiğimde Levent tarafına gidip geziyordum ve içimden şöyle düşünüyordum 'Allah'ım acaba günün birinde burada kirada oturabilir miyim?' diye. Ve şükürler olsun ki o villaların sahibi oldum. Kiracı olmak isterken villalar sahibi oldum. Şunu da eklemeliyim 'Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye de her zaman dua ediyorum. Bu kadarı bize yeter artık."

"CEM YILMAZ'IN ESPRİLERİ BENDEN AŞAĞI DEĞİL"

Oyunculuğu sevdiğini söyleyen Bülent Serttaş şunları anlattı: "Çakallarla Dans'ın bir ve üçüncü bölümünde oynadım. Sonra senariste kızdım. 'Oğlum nedir bu hep konuk oyuncu, yaz doğru dürüst bir rol yaz ona göre racon keselim' dedim. Kendi hayatımdaki olayları küçük küçük not ettim inşallah ileride bir komedi çekmeyi düşünüyorum. Başımdan geçen ilginç olayları anlatacağım. İçimde dizginleyemediğim bir fırlamalık var, onu filmimde rahat bırakmak istiyorum. Eminim çok güzel bir film olacak. Beyazıt Öztürk'ün de filmimde bana eşlik etmesini istiyorum. Gençliğimi de ortanca oğlum Bahadır'a oynatacağım" dedi. Serttaş "Cem Yılmaz ya da Şahan Gökbakar'la birlikte bir filmde oynamayı çok isterim. Çünkü kafalarımız bir, esprilere bakıyorum benden aşağı kalır yanları yok" diye de ekledi.

"EN BÜYÜK HAYALİM: KONSER SIRASINDA SAHNENİN YIKILMASI"

Bülent Serttaş bir konserinde direğe tırmanıp aşağı inememiş, bir keresinde de seyircilerin arasına motosikletle dalmıştı. O sahneleri hatırlattığımız Bülent Serttaş şunları söyledi: "12 metrelik direğin üzerindeyim aşağıdakiler 'atla' diye tezahürat yaptılar. Olacak iş mi? Gerçekten insanlar aşağı atlamamı istedi. Bunu neden yaptığımı soracak olursanız; İçimdeki fırlama durmuyor. Sahnemi izlemeye gelen insanlara da unutamayacakları anlar yaşatmak istiyorum. Sahne bir şovdur. En büyük hayalim bir gün sahnenin yıkılması! Ben sahnede şarkı söyleyip sağa sola koştururken, hoplayıp zıplarken sahne çöksün. Bülent Serttaş yıktı geçti burayı desinler. Direğe çıkmam da şöyle oraya kadar insanlar gelmiş inanıyorum ki onlar aylarca anlatacaklar. Adam direğe tırmandı, neler oldu diye mahallede arkadaşlarına anlatacak onlar mutlu olsun diye yapıyorum."

"BODRUM ŞARKIMIN ÜZERİNE KİMSE ÇIKAMAZ, O ARTIK BİR MARŞ"

Büyük ses getiren 'Aşk Bodrum'da Yaşanıyor' şarkısı ayarında bir şarkının bir daha yapılamayacağını söyleyen Bülent Serttaş, "Onun sözlerini yazarken olayın buralara geleceğine inandım ama etrafımdakiler bana okuma dediler. Sen türkücüsün okuma seni bozar dediler ama şarkı patladı. Ondan sonra Bodrum'la ilgili çok şarkı yapıldı ama olmadı. O zaten bir şarkı değil artık Bodrum marşı!" diye konuştu.

