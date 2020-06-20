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Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan isyanı!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 20.06.2020 23:37 | Son Güncelleme

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem Mete Kalkavan'ın performansına eleştirilerde bulundu.

Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan isyanı!

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş karşısında aldıkları 5-1'lik yenilginin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hakem Mete Kalkavan'ın kararlarını eleştiren Bülent Uygun, "Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz, atılan birbirinden güzel goller vardı ve bu goller rakibimizin bu sezon attığı en güzel gollerdi. Oyunun bir bölümünde maça ortak olduk ancak devamını getiremedik. Sağolsun hakem Mete Kalkavan da bütün takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı, son dönemde hiç bu kadar kötü bir hakem performansına şahit olmadım" şeklinde konuştu.

Denizlispor'un kümede kalma mücadelesini de yorumlayan Bülent Uygun, "Denizlispor'un durumu rahat değil, bizim en iyi adamlarımız yok! Takımımızın oyun planını kurduğumuz futbolcu yok, kadro dar. Dolayısıyla kalan haftalarda rahat değiliz ve bir an önce eski gücümüze dönmek zorundayız" dedi.

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