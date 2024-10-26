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Canlı yayında olay var! Bülent Uygun, kazandıkları maçın ardından patladı! ''Anamıza, karımıza küfredenler..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.10.2024 08:33
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi" dedi. Uygun ayrıca sosyal medyada kendisine küfür edenlere de tepki gösterdi.

Canlı yayında olay var! Bülent Uygun, kazandıkları maçın ardından patladı! ''Anamıza, karımıza küfredenler..."

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

"2 GOL BİZİ DEMORALİZE ETTİ"

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Uygun “ İster istemez Adana Demirsporlu oyuncular da sorun yaşıyor. Seyirciyi 90 dakika boyunca gördünüz. Susmadan, sonuna kadar takımı ateşlemek için her şeyi yaptı. Yediğimiz 2 gol bizi demoralize etti. Oyun anlamında, sistemimizi değiştirmeye çalıştık. Sonraki süreçte aslında çalıştığımız yerden yemememiz gereken yerlerden basit goller yemek, bize yakışmadı. Futbolcu kardeşlerim müthiş bir geri dönüş sergiledi” diye konuştu.

"ANAMIZA, KARIMIZA KÜFREDENLER..."

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Maçı değerlendirdikten sonra Bülent Uygun sosyal medyada küfür eden kişilere de tepki göstererek, ”Ayrıca söylemek istediğim bazı şeyler var. Sosyal medyada anamıza, karımıza küfredenler... bakacağız! Herkes hak ettiğini alacak." şeklinde konuştu.

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Sivasspor Bülent Uygun
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