Bülent Uygun: Ligde kalmak için içerideki tüm maçları kazanmalıyız

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 17. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

"TALİHSİZLİKLER YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Kayserispor’un hak ettiği gücüne kavuşacağına inandığını söyleyen Teknik Direktör Uygun, antrenmanı takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Talihsizlikler yaşamaya devam ediyoruz. Bu kısmetsizliklerimizi ya da yaşadıklarımızı kelimeler tarif etmiyor. Son Başakşehir maçında Kravets’in omuz sakatlığı tekrar nüksetti. Bununla birlikte Ziya’nın kasığı ağrımıştı çıkarmıştık, maçta darbe alan Hasan’ın da tedavisi devam ediyor. Eldeki kadro zaten çok düşmüştü. Elimizdeki bazı şeyleri yapmakta zorlanıyoruz. Altyapımızdaki genç kardeşlerimizi takviye yaptık. Biraz Kayserispor camiası da, taraftarı da haklı. Onlar da sezon başından beri yaşanan sendromun tepkilerini verebiliyor ama şu anki yönetime bu konuyla ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar devre arasında gerekli planlamayı, hamleyi, transfer çalışmalarını yapacaklardır. Çalışmalarımız devam ediyor. Yakın sürede bütün bu sorunları hallederek Kayserisporumuzun hak ettiği gücüne kavuşacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.