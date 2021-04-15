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Bülent Uygun: Puanlara ihtiyacımız var

15.04.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, 35. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacakları maçı, ligde kalma yarışında sıkıntı çekmemek için kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Bülent Uygun: Puanlara ihtiyacımız var

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor'un iyi bir ekip olduğunu ve teknik direktör Ersun Yanal'ın yıllardır Türk futboluna kalite katan bir isim olduğunu belirtti.

Antalyaspor'un kaliteli ve zor bir rakip olduğunu ifade eden Uygun, "Özellikle set oyununda çiftli set oynayarak defansın arkasına aşılması zor. Bireysel yeteneklerinizi kullanamazsanız çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Takımda çok önemli, süratli oyuncular var. Bunun yanında Podolski gibi bir dünya yıldızları var. Bulunduğu ortamdan keyif alan bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Uygun, maçın zorluk derecesinin kendileri açısından çok daha yüksek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Puanlara ihtiyacımız var. Özellikle kalan haftalarda rahata erebilmemiz açısından, son bir ayda oynanacak sekiz maçımız var. Bir cumadan bir cumaya üç maç oynayacağız. Maalesef bizde de bazı sıkıntılar var. Özellikle Remy'nin hastalık ve sakatlık sonrası sürecini yaşıyoruz. İster istemez doksan dakika kaldıracak gücü yok. Skoda'nın Kovid-19 ile yaşadığı problemleri var. Soderlund'un sıkıntısı var. Takımda 15-16 kişinin Kovid geçirmesi belli sıkıntıları yaşatıyor."

Son haftalarda toparlanma sürecinde olduklarını kaydeden Uygun, "Oyun anlamında Rizespor sahada kazanma adına mücadele ederken, şans verdiğimiz oyuncularla iyi bir Rizespor izledik. Bu bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah Antalya'dan puanlarla dönerek hem taraftarımızı mutlu etmek hem de önümüzdeki sürece güçlü girebilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uygun, Godfred Donsah'ın takıma katıldığını ancak hazır olmadığı için Antalya kadrosuna almayı düşünmediğini, gelecek haftalarda hazır hale gelmesi için çalıştığını sözlerine ekledi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig
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