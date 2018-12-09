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Wesley Sneijder'in yeni adresini açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 09.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

Al Rayyan Teknik Direktörü Bülent Uygun, Wesley Sneijder'in sezon sonunda Amerika'ya transfer olacağını açıkladı. Kasımpaşa'nın iki yıldızı Mbaye Diagne ve Trezeguet'yi takımında görmek istediğini de belirten Bülent Uygun, Fenerbahçe'deki durumun sorumlusunun ise Comolli olduğunu ve Mourinho ya da Guardiola gelse dahi Ersun Yanal'ın isminin gündeme geleceğini belirtti.

Wesley Sneijder'in yeni adresini açıkladı

Al Rayyan Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kasımpaşa'nın iki yıldızı Diagne ve Trezeguet'yi takımında görmek istediğini belirtirken, Sneijder'in sezon sonunda Amerika'ya transfer olacağını açıkladı.

Radyospor'a konuşan Bülent Uygun, "Al Rayyan'ın sezon öncesi Trezeguet ve Diagne ile ilgili istediği olmuş. Fakat Kasımpaşa iki oyuncuyu da kadrosunda tutacaklarını ifade etmiş. Trezeguet ve Diagne'yi takımımda görmek isterim. İkisi de çok önemli oyuncu. İngiltere Premier Ligi'nden görüştüğümüz 2-3 oyuncu var. Wesley Sneijder ve Felipe Melo'nun Galatasaray'a dönme ihtimali zayıf. Ben, iki ismin Galatasaray'a geleceğini düşünmüyorum. Wesley Sneijder ile geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda sezon sonu Amerika'ya transfer olacağını söyledi. Sneijder sohbetimizde; 'Galatasaray'a gelmek isterim ama olmaz. Gelecek sezon Amerika'ya transfer olacağım. Amerika'dan transfer teklifleri var. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Ajax Futbol Akademi'sinde eğitim alacağım sonrasında teknik direktör olarak yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili de konuşan Bülent Uygun, "Fenerbahçe'de şu andaki kötü durumun baş sorumlusu Comolli'dir. Ersun Yanal için taraftarın bir istediği var. Ersun Yanal, Fenerbahçe'de önemli bir başarıya imza attı ve nisan ayında şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe'ye Mourinho ve Guardiola da gelse her başarısız sonuçta Ersun Yanal ismi gündeme gelecektir" dedi.

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