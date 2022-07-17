Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüzde, evrensel dil olarak ingilizce kabul görse de farklı diller ile alakalı bölümler öğrencilere iş imkanı sağlamaktadır. Bulgar dili ve edebiyatı bölümü de bu farklılığı sağlayan bölümlerden bir tanesidir. Bulgar dili ve edebiyatı bölümü , Balkan ülkeleri arasında bulunan Bulgaristan’ın resmi dili olan Bulgarca’nın öğrencilere öğretildiği akademik bir bölümdür.

Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü nedir?

Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü; Balkan ülkelerinden biri olan Bulgaristan’ın resmi dili olan bulgarcanın kültürü ve edebiyatı üzerine araştırmalar gerçekleştirerek gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen akademik bir bilim dalıdır. Bulgar dili kiril alfabesiyle yazılmış olup birçok Slav ülkesi tarafından kullanılmaktadır. Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde , Bulgar dili, kültürü ve edebi eserleriyle ilgili detaylı eğitim verilirken eğitim süresi boyunca teorik ve pratik sanat tarihi, dil bilimi , yazı dilinin tarihi , eski ve modern Bulgar edebiyatı konuşma teknikleri, kompozisyon, şiir incelemesi gibi alanlarda bilgi verilmektedir. Bölümün temel amacı ; Bulgar dilinin gramer yapısını incelemek , bu dil ile meydana getirilen edebiyat ve kültürün başlangıcından günümüze kadar geçirdiği aşamalar üzerine araştırmalar yapmaktadır. Programda ayrıca ; Türkçe-Bulgarca ve Bulgarca-Türkçe çeviri teknikleri ile ilgili pratik yapılır ve öğrencilerin bu alanda detaylı bilgi edinebilmesi sağlanır. Bulgar dili ve edebiyatı bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

• Dikkatli ve sabırlı olmak,

• Ekip çalışmasına yatkın olmak,

• Güçlü bir hafızaya ve anlama yeteneğine sahip olmak,

• Kendisini sürekli geliştirmeli ve belli bir genel kültür bilgisine sahip olmalı.

• Planlı çalışmayı bilmeli.

• Yabancı dil ve kültürlere ilgi duymalı.

Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü eğitim süresi 4 yıllık olan bir lisans programıdır. Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü üniversitelerin Edebiyat Fakültelerinde bulunan bir programdır. Bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler dil puanlarına göre tercih yapabilirler. Üniversite sınavları sonucu Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü tercih etmek isteyen öğrencilerin tamamlaması gereken pek çok ders vardır. Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü derslerini ise şöyle sıralayabiliriz;

• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

• Türk Dili ve Edebiyatı,

• Bulgar Dili Ses Bilgisi,

• Bulgar Dili Dinleme Becerileri,

• Bulgarca Konuşma Becerileri,

• Bulgarca Dil Bilgisi,

• Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,

• Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,

• Türk Mitolojisi,

• Bulgar Dilinde Yazma Becerileri,

• Yunanca,

• Çağdaş Yunan Dili,

• Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,

• Osmanlı Döneminde Balkanlar,

• Bulgar Edebiyatında Roman,

• Bulgarca Yazılı Basın Çevirisi,

• Bulgarca Metin Analizi,

• Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

Bu dersleri başarı ile bitiren mezunlar Bulgar Dili ve Edebiyatı diploması almaya hak kazanırlar.

Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, Bulgarca yazılmış olan sanatsal ve edebi eserlerin incelemesini yaparlar. Bulgaristan kültürü üzerine çalışmalar gerçekleştirirler ve sonucunda elde ettikleri bilgileri geniş kitlelere aktarmaya çalışırlar. Ülkemizde çok fazla üniversitede bölüm yoktur. Bu sebeple bakıldığında mezun olanların iş imkanları daha geniştir. Dil öğrenmeye meraklı ve yatkın ayrıca Bulgar dili ve kültürüne de meraklı bireyler Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih edebilirler. Bölüm mezunları, farklı kurum ve kuruluşlarda iş imkanına sahiptirler. Girdikleri kurum ve kuruluşlarda farklı görev ve sorumluluklar edinebilirler. Genel olarak düşünürsek mezunların görevlerini şöyle belirtebiliriz; Bulgar dili ve bu dilde yazılmış olan eserler üzerine araştırma gerçekleştirip sonrasında elde ettiği verileri analiz edip ilgili kitlelere aktarma işini yaparlar.

Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Bulgar dili ve Edebiyatı mezunlarının çalışma alanlarının başında Bulgar dili üzerine inceleme yapan kurumlar ve çeviri merkezleri gelir. Özellikle çeviri alanında aktif şekilde yer alan bölüm mezunları, Bulgar edebiyatının ve kültürünün Türkçeye kazandırılmasında önemli rol alırlar. Mezunlar , lisansüstü eğitimlerine de devam edebilirler. Yüksek lisans ve doktora sonrası üniversitelerin akademik kadrolarında kalmaya hak kazanabilirler. Ayrıca bazı alanlarda yan dal yapma şansına sahiptirler. Bunun yanında mezunlar devlet kadrolarında çalışabilirler. Mezunlar isterlerse serbest çalışma imkanı da bulabilirler.

Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunları iş imkanları nelerdir?

Bulgar dili ve edebiyatı mezunu olan kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına bağlı pek çok kurum ve kuruluşta iş bulma imkanına sahiplerdir. Bunun yanında turizm şirketleri , yayınevleri, elçilik ve konsolosluklar , televizyon kanalları, eğitim kurumları, kütüphaneler ve arşivler gibi pek çok alanda çalışabilirler. Ayrıca; çevirmenlik bürolarında dergi, kitap, makale çevirmenliği yapabilirler. Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça geniştir. Tüm bu iş imkanlarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için mezunların KPSS’den yeterli puanı almaları gerekmektedir. Bulgar Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları önemli ölçüde fazladır. Yukarıda belirttiğimiz özel kurum ve kuruluşlarda mezunlar iş imkanı bulabilirler.



