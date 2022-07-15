Bilgi Güvenliği Teknolojileri mezunları ne iş yapar? Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü mezunları nerelerde çalışır, iş imkanları nelerdir?

Teknoloji hızla gelişmekte ve bilişim sektörü ilerlemektedir. Bu gelişmeler değerlendirildiğinde meslek seçimi için teknolojik bölümlere yönelmek doğru bir tercih olacaktır. İnternetin giderek yaygınlaşan kullanımı da bu alanda bir sektörde çalışmak için motive edici bir faktör durumundadır.

Günümüz şartları altında Bilgi Güvenliği Teknolojileri, gelecek odaklı düşünen kişilerin ilk tercihleri arasında yer alır. Teknolojinin ve buna bağlı olarak internetin yaygınlaşması, kullanıcı sayısının artması gibi sebepler güvenlik gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Okulların ilgili bölümlerinde eğitim almak, bu alandaki ilerleme ve gelişmelere yardımcı olacaktır.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü nedir?

Teknolojide güvenlik ihtiyacının artması, bu alanda eğitim bölümleri açılmasına sebep olmuştur. Bilgi Güvenliği Teknolojileri, bu ihtiyacı karşılayan bir bölümdür. Bölümün programı kapsamında eğitim alan öğrencilerin donanım ve yazılım alanlarında gelişmeleri hedeflenmiştir.

Bu bölüm bir ön lisans programı olarak verilmektedir. Eğitim alan öğrenciler, olası herhangi bir güvenlik tehdidine karşı güvenliği güçlendirecek ve güvenlik açıklarını kapatacak şekilde yetiştirilir. Eğitim verilirken bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi için siber güvenlik yönetimlerinin uygulanacağı bir sistem üzerinden ilerlenmesi hedeflenir. Mezun olan öğrenciler, bir şirketin sanal güvenliğini sağlayabilecek uzmanlığa ulaşır.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümünde okumak isteyen kişiler öncelikli olarak teknolojiye karşı ilgili ve yetenekli olmalıdır. İnternete hakim, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, sayısal alanda başarılı kişiler bu alanı tercih edebilir.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Üniversitelerin Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümlerine girebilmek için Temel Yeterlilik Sınavına girmek yeterli olacaktır. Alan Yeterlilik Sınavı gerektirmeyen bu bölüm için okullar, öğrencinin sayısal puanı üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Bu bölümün öğrencileri ayrıca okulları aracılığı ile öğrenci değişim programlarına da dahil olabilirler.

İki yıllık bir ön lisans programı ile Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümünden mezun olunur. Ancak Dikey Geçiş Sınavına girilerek bu bölümle ilişkili olan diğer bölümlere geçiş yapmak da mümkündür. Bu bölümler;

Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü dersleri nelerdir?

İki yıllık Bilgi Güvenliği Teknolojileri ön lisans programı dahilinde alınan zorunlu dersler şunlardır:

Güvenlik Ürünleri İzleme,

Siber Güvenliğe Giriş,

Sayısal Analiz ve Algoritma,

Bilgi Güvenliği Yönetimi,

Web Programlama Altyapıları,

Çoklu Programlama Dili,

Güvenlik Olay Yönetimi,

Güvenlik Ürünleri Yönetimi,

Veri Tabanları ve

SQL Dilleri.

DGS ile geçiş yapılabilen dört yıllık program dahilinde ise şu derslere yer verilir:

İleri Veri Tabanı Uygulamaları,

Yapısal Programlama,

İstatistik,

İleri Matematik,

Uygarlık Tarihi,

Bilgisayar Bilimleri ve Programlamaya Giriş,

Mikroekonominin Temelleri,

Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları,

Temel Matematik,

Siber Güvenliğe Giriş,

Akademik İngilizce,

Sistem Analizi ve Algoritmalar,

Ağ Oluşturma,

Lineer Cebir,

Türk Dili,

İleri İstatistik Uygulamaları,

Nesne Yönelimli Programlama,

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,

Hesaplamalı Rastsal Süreçler,

Kriptoloji ve Siber Güvenlik,

İleri Bilgisayar ve Organizasyonu ve Çevirici Dili,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim Sistemleri,

Sızma Testleri ve Etik Hackleme,

Ağ Programlama,

Bilişim Yönergeleri,

İşletim Sistemlerinin Güvenliği.

Bölüm dahilinde Java, Python ve benzeri programlama dilleri ile yapay zekâ, bilgisayar ağları, web tasarımı, Oracle için uyumlu veri tabanı gibi eğitimler de verilmektedir.

Seçmeli dersler ise alan seçmeli ve serbest seçmeli olarak alınabilir. Ayrıca

Bulut Bilişim,

Betik Dilleri,

Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme,

Sanallaştırma ve Bulut Sistemlerine Giriş,

Bilgisayar Ağları,

Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri,

Güvenlik Veri Madenciliği dersleri de seçmeli olarak alınabilen dersler arasındadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri mezunları ne iş yapar?

Bilgi Güvenliği Teknolojileri mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça geniştir. Devlete ait kurumlarda kadro bulma imkanları da yüksektir. İsteğe bağlı olarak evden de çalışabilirler. Bu sebeple de takibi zorunlu olan bir meslek kazanmış olurlar.

Çok tercih edilmesi nedeniyle mezun sayısı çok olan bir bölümdür. Ancak Bilgi Güvenliği Teknolojileri mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça geniştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmeleri, bu bölümün mezunları için büyük bir avantaj olacaktır. Bağlı oldukları üniversitelere başvuru yaparak katılacakları öğrenci değişimi programları da dil eğitimine fayda sağlayarak kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacaktır.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri mezunları iş imkanları nelerdir?

Hem özel hem kamu sektöründe yapabilecekleri birçok iş vardır. Devlete ait ya da özel firmalardaki bilgi işlem birimlerinde kolayca iş bulabilirler.

Yazılım firmaları da bu bölümün mezunları için uygun çalışma alanları içerir. Siber Güvenlik Uzmanı, Sistem Güvenliği Uzmanı, Ağ Uzmanı, Ağ Yöneticisi, Sistem Destek Uzmanı, Yazılımcı, Bilgi Güvenlik Uzmanı gibi unvanlara sahip olabilirler.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri mezunları nerelerde çalışır?

Mezun olan kişiler siber teknoloji birimleri kapsamında bilgi güvenliğini korumakla yükümlüdür. Gerekli test ve taramalar yaparak bağlı oldukları kurum veya kuruluşun siber güvenliğini sağlamaktan sorumlu olurlar.

Aldıkları eğitim ile teknolojik ve elektronik alanlarda uzmanlık ve yetkinlik kazanan bu bölüm mezunları iş bulma konusunda sıkıntı yaşamazlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek devlet kurumlarında çalışmaları da mümkündür. Bu sınavdan gerekli puan almaları doğrultusunda atamaları gerçekleşir.



