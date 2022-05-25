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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu

25.05.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometre tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - İhracat tırlarının oluşturduğu yoğunluğa Bulgaristan'ın yanıt verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilometreye yakın tır kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin ihracatının artması, deniz yolu taşımacılığının Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan olumsuz etkilenmesi ve tır güzergahlarının bir bölümünün batı sınır kapılarına kayması sebebiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta yüzlerce tır, yüklerini Avrupa'ya götürmek için sırada bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul'dan aldığı tekstil yükünü Romanya'ya götüren tır şoförü Niyazi Aslan, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde kuyruğa girdiğini ve yaklaşık 15 saatte 6 kilometre ilerleyebildiklerini söyledi.

Tır şoförlerinin kuyruklarda beklerken bazı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Aslan, "Kapıkule'den geçenler tır parklarında dinlenebiliyor, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ama Hamzabeyli'de bekleyenlerin öyle bir imkanı yok. Burada da büyük parklar olsa hem şoförler sıkıntı yaşamaz hem de daha rahat olur." dedi.

Aslan, ihracatın artması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sınır kapılarındaki araç trafiğini artırdığını vurguladı.

Bir başka tır şoförü Metin Aydoğan da Çerkezköy'den aldığı yükü Macaristan'a götürdüğünü belirtti.

Tır şoförleri olarak ömürlerinin kuyruklarda geçtiğini ifade eden Aydoğan, "İşimizi severek yapıyoruz ama kuyruklar gerçekten bizi çok yoruyor. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir alanımız yok. Araçlarda uyuyamıyoruz, uyusak araçlar ilerliyor siz geride kalıyorsunuz." dedi.

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