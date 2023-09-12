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Bulunan ceset kayıp çocuğa ait çıktı

12.09.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki bir sulama kanalında bulunan cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki yabancı uyruklu Menhel Elhalaf’a ait olduğu belirlendi.

Bulunan ceset kayıp çocuğa ait çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çekçek Mahallesi’nde yaşandı. Sulama kanalındaki mazgallarda erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESEDİN KAYIP ÇOCUĞA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Bulunan cesedin, 5 gün önce Bamyasuyu Mahallesi’nde ortadan kaybolan 10 yaşındaki Menhel Elhalaf ile aynı yaşta olması üzerine kayıp başvurusunda bulunan aileye haber verildi.
Morga giden Elhalaf’ın anne ve babası suda kaldığı için şişen cesedi uzun süre teşhis edemedi. Çocuğun kimliğini teşhis edemeyen aileye acı haberi polis ekipleri verdi. Çocuğun geçmiş olabileceği güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arkadaşlarıyla buluştuğunu belirledi. Polisin ulaştığı arkadaşları, kanalda yüzerken Menhel Elhalaf’ın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu, korktukları için de kimseye söyleyemediklerini öğrendi.

Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde yaşayan Elhalaf 5 gün önce kaybolmuş, kendisinden haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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