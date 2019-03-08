Buluşlarıyla dünyayı değiştiren kadınlar

Mary Putnam Jacobi: Modern tıbbın öncü isimlerinden. 19. yy'da dünyanın en prestijli eğitim veren Fransa’daki tıp fakültesine kabul edilen ilk kadındır. Okullarını birincilikle bitirmekle kalmayan Jacobi, tıp alanında sayısız buluşun sahibi oldu. Tıp fakültesi kuran ilk kadın olarak tarihe geçti. Kadınların tıp okullarına kabul edilmesi için hayatı boyunca kampanyalar yürüttü. Kadınların siyasi haklarını kazanmaları için de mücadele etti.

Maria Sibylla Merian: Doğa araştırmacısı. 17. yy Almanya'da doğdu. Entomoloji yani böcek bilminin kurucu isimlerinden olan Merian, bilimsel araştırma yöntemlerinden ölzellikle gözlemleme yönteminde adeta çığır açtı. Çalışmaları günümüzde hala referans alınmaya devam ediliyor. Portresi uzun yıllar alman paralarının üzerinde yer aldı.

Gazeteci Rachel Swaby'nin, 'Dikbaşlılar: Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın' ismiyle çıkardığı kitabında zorluklara karşı gelen bu kadınların hikayeleri yer alıyor. İşte nice yeni bilim insanına ilham veren bu kadınlardan 10'unun hikayesi...

Rita Levi Montalcini : Nobel ödüllü İtalyan biyolog. Gelişimsel nörobiyolojinin kraliçesi olarak biliniyor. Sinir hücreleri üzerine yaptığı çalışmalarla hasarlı omurilik tedavisi gerçekleştirdi. Çalışmalarıyla pek çok felçli hastayı tekrar hayata döndürdü. Onun tedavi yöntemleri tıp dünyasında milat oldu.

Nettie Stevens: ABD'li genetikçi. 19. yy'da yaşadı ve kadınlarla ilgili engeller yüzünden bilimsel araştırmalarına ancak 35 yaşından sonra başlayabildi. Buna rağmen araştırmaları devrim niteliğinde oldu. Cinsiyet kromozomlarının nasıl geliştiğini anlayabilen ilk bilim insanıydı. X ve Y kromozomlarını bilim dünyasına kazandırdı. Pek çok bilim kadını elde ettiği başarıları Nattie Stevens'a atfetti.

Anna Wessels Williams: ABD'li biyolog. Milyonlarca çocuğun ölümüne neden olan bulaşıcı difteriye karşı ilk ilacı geliştiren Williams, kuduz hastalığının nasıl teşhis edileceğini keşfetti. Bilme kazandırdığı önemli keşiflere rağmen ne yazık ki ismi bilim dünyası dışında duyulmadı.

Annie Jump Cannon: ABD'li gök bilimci. Araştırmalarıyla günümüzde kullanılan yıldız sınıflandırmasının temelini oluşturdu. 1941 yılında hayata veda ettiğinde yaklaşık 400 bin yıldızı saptamış ve sınıflandırmıştı. Harvard Gözlemevi'nin ilk başkanı oldu. Uzay araştırmalarında çığır açan bir çok buluş ona ithaf edildi.