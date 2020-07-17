YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Bulut, yol çalışmalarını denetledi

Bulut, yol çalışmalarını denetledi

KİLİS HABERLERİ  | 17.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ekrem Çetin Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Bulut, Vali Güner Özmen bulvarına bağlanacak olan Ömer Kerkütlüoğlu caddesi ara bağlantı yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Bulut, yol çalışmalarını denetledi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ekrem Çetin Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.
Başkan Bulut, Vali Güner Özmen bulvarına bağlanacak olan Ömer Kerkütlüoğlu caddesi ara bağlantı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Ekrem Çetin Mahallesinden kent ormanlarının arka tarafına kadar uzanan yeni yapılacak olan TOKİ konularına kadar ulaşacak olan yolda incelemelerde bulundu.
Bulut, “Vali Güner Özmen bulvarına bağlanacak olan Ömer Kerkütlüoğlu caddesi ara bağlantı yolu çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBir de annesini görün!Bir de annesini görün!
PARTNER Herkes evlilik bekliyordu! O çiftten şaşırtan karar Herkes evlilik bekliyordu! O çiftten şaşırtan karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Kayserispor Asbaşkanı ceza aldı

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Kaymakam Karadağ, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Yalova Terma City, "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi

Kilis Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:19
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:57
Yatsı
21:29

Kilis Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Eruçan Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.