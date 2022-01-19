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Bulutlar ile Karadeniz'in birleştiği an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

19.01.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulutlar ile Karadeniz'in birleştiği an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, alçalan bulutların denizin yüzeyiyle birleştiği ve adeta bir duvar görüntüsü oluşturduğu an vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Kastamonu merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki Çatalzeytin ilçesinde, bulutların denizle birleştiği anlarda doyumsuz görüntüler ortaya çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İlçe sakinlerinden Tutku Arslan, bu tür bir görüntü ile daha önce hiç karşılaşmadığını söyledi.

Sahilden denize doğru baktıklarında Karadeniz ile bulutların buluştuğunu gördüklerini dile getiren Arslan, "Sanki bir duvar gibi bulutlar dik bir şekilde denize doğru iniyordu. Gören herkes çok şaşırdı ama çok güzel bir görüntü karşımızdaydı." dedi.

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