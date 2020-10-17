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Bunalımda olan genç kafasına ateş ederek hayatına son verdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen genç şahıs, tabanca ile kafasına ateş ederek hayatına son verdi.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesinde ikamet eden ve bunalımda olduğu iddia edilen Hakan K.(25), tabanca ile kafasına ateş etti.

Bunalımda olan genç kafasına ateş ederek hayatına son verdi

Kayseri’de bunalımda olduğu iddia edilen genç şahıs, tabanca ile kafasına ateş ederek hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesinde ikamet eden ve bunalımda olduğu iddia edilen Hakan K.(25), tabanca ile kafasına ateş etti. Genç şahısın evinden silah sesi duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
İkamete gelen 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Hakan K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç şahısın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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