Bundan sonra çöp olmayacak! Karpuz çekirdeğinin 7 faydası

İyi bir antioksidan deposu olan karpuz çekirdekleri, birden fazla sağlık sorununun üstesinden gelebilir. Bu etkilerini okuduktan sonra karpuzdan önce çekirdeklerini yiyeceğiniz kesin :)
Enerji deposudur
Karpuz çekirdeğindeki kalori miktarı oldukça düşüktür ve aynı zamanda da vücudun ihtiyacı olan enerjiyi destekler.
Protein kaynağıdır
Karpuz çekirdekleri lif ve protein açısından da oldukça zengindir. Kurutarak çerez gibi yiyebilirsiniz. Bunun haricinde hazır olarak kurutulmuş karpuz çekirdeği de satılıyor.
Tok tutar
Evet yanlış okumadınız, karpuz çekirdekleri iyi bir antioksidandır ve tok tutar. Kurutulmuş ve ayıklanmış halini sabah müslinizin içine ekleyebilir, ara öğünlerde yoğurt ile karıştırabilirsiniz.
Metabolizma dostudur
Karpuz çekirdeğinde yer alan minerallerden biri de magnezyumdur. Her 4 gram karpuz çekirdeğinde 21 mg magnezyum vardır. Magnezyumun; enzimler, hücreler, kaslar, sinirler ve tansiyon için inanılmaz etkileri vardır. Ayrıca içinde yer alan protein ve kalsiyum metabolizmanızı düzenler.
Sindirime yardımcı olur
Karpuz çekirdeğiyle hazırlanmış çayı tüketmek sindirim sisteminize de yararlıdır. Çekirdeğin içinde yer alan folik asit, sindirim için gerekli olan mide asidinin salgısını tetikler.
Kalp sağlığını korur
Karpuz çekirdeğinde tekli ve çoklu doymamış yağlar ile Omega 6 içermektedir. Bu yağların yeteri kadar alınması kalp sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir.
Kabızlığa iyi gelir
Karpuz çekirdeklerinde bol miktarda B vitamini bulunmaktadır. Bir fincan karpuz çekirdeği günlük niasin ihtiyacının % 19’unu karşılar. B vitamini de kabızlığa iyi gelir.
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