Bundan sonra çöp olmayacak! Karpuz çekirdeğinin 7 faydası

İyi bir antioksidan deposu olan karpuz çekirdekleri, birden fazla sağlık sorununun üstesinden gelebilir. Bu etkilerini okuduktan sonra karpuzdan önce çekirdeklerini yiyeceğiniz kesin :)

Enerji deposudur

Karpuz çekirdeğindeki kalori miktarı oldukça düşüktür ve aynı zamanda da vücudun ihtiyacı olan enerjiyi destekler.

Protein kaynağıdır

Karpuz çekirdekleri lif ve protein açısından da oldukça zengindir. Kurutarak çerez gibi yiyebilirsiniz. Bunun haricinde hazır olarak kurutulmuş karpuz çekirdeği de satılıyor.

Tok tutar

Evet yanlış okumadınız, karpuz çekirdekleri iyi bir antioksidandır ve tok tutar. Kurutulmuş ve ayıklanmış halini sabah müslinizin içine ekleyebilir, ara öğünlerde yoğurt ile karıştırabilirsiniz.

Metabolizma dostudur

Karpuz çekirdeğinde yer alan minerallerden biri de magnezyumdur. Her 4 gram karpuz çekirdeğinde 21 mg magnezyum vardır. Magnezyumun; enzimler, hücreler, kaslar, sinirler ve tansiyon için inanılmaz etkileri vardır. Ayrıca içinde yer alan protein ve kalsiyum metabolizmanızı düzenler.