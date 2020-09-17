Bundan sonra sofranızdan eksik etmeyeceksiniz! Her gün bir kaşık...

Genelde sporcuların tükettiği fıstık ezmesi aslında doğru ölçüde tüketildiğinde vücudu zımba gibi dinç tutar ve bazı hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olur. Peki her gün bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi yerseniz ne olur?

MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Yer fıstığında bulunan doğal proteinler ve doğal yağlar, kanser gibi meme hastalıkları riskini önemli bir şekilde azaltmaya yardımcı olabilir. Meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma sonucunda günlük olarak doğru dozda fıstık ezmesi tüketildiğinde, hastalıklara yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı. Alerjiniz yoksa yemek listenize fıstık ezmesini dahil edebilirsiniz.

KİLO VERMEYİ DESTEKLER

Fıstık ezmesi çok yağlı bir ürün olduğu için genelde tüketiminden kaçınıldı ancak içerdiği sağlıklı yağlar nedeniyle kan şekeri seviyesini değiştirmez. Harika bir protein ve lif kaynağıdır. Haftada 2 kez 2 yemek kaşığı tüketmek kilo vermenizi destekler.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Yer fıstığındaki E vitamini, çinko, magnezyum ve niasin beyin aktivitesini destekler. E vitamini ayrıca özellikle yaşlı insanların hafızasını kuvvetlendirme noktasında etkilidir. Öyle ki düzenli olarak tüketildiğinde alzheimer hastalığı riskini azaltır.