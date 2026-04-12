Bundesliga'da devrim! İlk kadın teknik direktör Marie-Louise Eta

Alman futbolunda tarihi bir gün! Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, ligde kalma mücadelesi verirken radikal ve devrim niteliğinde bir karara imza attı. Kulüp, daha önce yardımcı antrenör olarak görev yapan Marie-Louise Eta'yı sezon sonuna kadar takımın başına getirdi.

Bu hamle, sadece Almanya’da değil, dünya futbol kamuoyunda da "cam tavanın kırılması" olarak nitelendiriliyor. İşte dünya basınından yansımalar ve bu tarihi görevin detayları...

BUNDESLİGA'DA BİR İLK: MARIE-LOUISE ETA DÖNEMİ

Union Berlin, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdıktan sonra (Ocak 2024'te Bjelica cezalıyken takımı sahaya çıkarıp galibiyet alan) 34 yaşındaki Eta'ya güvenme kararı aldı. Eta, Bundesliga tarihindeki ilk kadın teknik direktör olarak tarihe geçti.

DÜNYA BASINI NE DİYOR?

Marie-Louise Eta'nın bu göreve gelişi, küresel medyada "futbolun modernleşmesi" başlığıyla yankılandı:

The Guardian (İngiltere): "Çim tavan parçalandı!" başlığını kullanan gazete, Eta'nın Şampiyonlar Ligi'nde kulübede yer alan ilk kadın olmasının ardından şimdi de Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde tam yetkili ilk kadın hoca olmasını "tarihi bir devrim" olarak yorumladı.

L'Equipe (Fransa): "Berlin'de tarihi bir karar" başlığıyla, Eta'nın disiplini ve taktiksel zekasının Union Berlin'in küme düşme hattından kurtulması için anahtar rol oynayabileceği belirtildi.

ESPN: "Modern futbolda yeni bir dönem" yorumunu yaparak, Eta'nın atanmasının kadınların erkek futbolundaki rolleri üzerindeki ön yargıları tamamen yıkabileceğini vurguladı.

Bild (Almanya): "Union'dan cesur hamle" diyerek kulübün bu kararıyla sadece sportif değil, toplumsal bir mesaj verdiğinin altını çizdi.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI!

Marie-Louise Eta resmi duyurunun ardından yaptığı açıklamada, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti ve elbette takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MARIE-LOUISE ETA KİMDİR?

Sahadaki Başarıyı Kulübeye Taşıdı

Marie-Louise Eta’nın futbol geçmişi, en üst seviyedeki zaferlerle örülü. Kariyerinin zirvesini Turbine Potsdam formasıyla yaşayan Eta, 2010 yılında Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olma başarısı gösterdi. Almanya yerel liginde de fırtına gibi esen başarılı isim, oyunculuk dönemine tam 3 Bundesliga şampiyonluğu sığdırarak kazanma alışkanlığını kanıtladı.

Adım Adım Zirveye: Teknik Kariyer Basamakları

Kramponlarını astıktan sonra teknik direktörlük için kolları sıvayan Eta, kariyerine Almanya U17 Kadın Milli Takımı’nda asistanlık yaparak başladı. Erkek futboluna geçişi ise Union Berlin U19 takımıyla oldu. Burada gösterdiği taktiksel disiplin ve oyuncu yönetimi becerisi, onu 2023 sonunda kulübün A Takım asistanlığına kadar taşıdı.