Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Hannover 96 ile Nürnberg bir alt lige düşerken, 28 puanla 16'ncı sırada yer alan Ozan Kabak'ın formasını giydiği VFB Stuttgart ise 2'nci Bundesliga'yı 3'üncü bitirecek takım ile play-out maçında karşılaşacak.

DORTMUND'A GALİBİYET YETMEDİ Mönchengladbach'ı deplasmanda Sancho ve Reus'un golleriyle 2-0 yenen Borussia Dortmund ise 76 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Gelecek sezonda FC Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; Borussia Mönchengladbach, VFL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazandı.

İkinci yarının başında Haller durumu 1-1'e getirirken, 53'te Alaba ve 58. dakikada Renato Sanches'in golleriyle ev sahibi skoru 3-1 yaptı. Bayern Münih formasıyla son maçlarına çıkan Frack Ribery 72'de, Arjen Robben ise 78. dakikada topu ağlara göndererek maçı 5-1 kazandı ve 78 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. 4. dakikada Coman'ın golüyle maça hızlı başlayan Bayern, devreyi de tek golle önde bitirdi.

GOL KRALI LEWANDOWSKI OLDU

Bundesliga'da 2018-2019 sezonu gol kralı, rakip fileleri 22 kez havalandıran Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandwoski oldu. Robert Lewandowski, 2014, 2016 ve 2018'den sonra 4. kez gol krallığına ulaştı. Bu oyuncuyu 18 golle Borussia Dortmund'dan Paco Alcacer takip etti.

Bundesliga'nın son hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Fortuna Düsseldorf 2 - 1 Hannover 96

Freiburg 5 - 1 Nürnberg

Hertha Berlin 1 - 5 Bayer Leverkusen

Mainz 05 4 - 2 Hoffenheim

Schalke 04 0 - 0 Stuttgart

Werder Bremen 2 - 1 RB Leipzig

Wolfsburg 8 - 1 Augsburg

