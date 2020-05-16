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Bundesliga'da sessiz açılış

ALMANYA HABERLERİ  | 16.05.2020 17:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) maçları 16 Mayıs Cumartesi itibarıyla seyircisiz olarak yeniden başladı. Fortuna Düsseldorf - Paderborn maçı öncesi maçın oynanacağı Mercur Spiel Arena ve çevresinde sessizlik hakim oldu.

Bundesliga'da sessiz açılış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) yeniden başladı.

Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçının oynanacağı Merkur Spiel Arena çevresinin alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü. Özel güvenlik personelinin maskeli olarak stadyum çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:

16 Mayıs Cumartesi:

Borussia Dortmund-Schalke 04

Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar:

Köln-Mainz 05

Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi:

Werder Bremen-Bayer Leverkusen

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