Bundesliga'da sessiz açılış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) yeniden başladı.
Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçının oynanacağı Merkur Spiel Arena çevresinin alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü. Özel güvenlik personelinin maskeli olarak stadyum çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.
Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:
16 Mayıs Cumartesi:
Borussia Dortmund-Schalke 04
Leipzig-Freiburg
Hoffenheim-Hertha Berlin
Fortuna Düsseldorf-Paderborn
Augsburg-Wolfsburg
Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach
17 Mayıs Pazar:
Köln-Mainz 05
Union Berlin-Bayern Münih
18 Mayıs Pazartesi:
Werder Bremen-Bayer Leverkusen
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