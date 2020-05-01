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  4. Bundesliga ekiplerinden Köln'de 3 kişi koronavirüse yakalandı!

Bundesliga ekiplerinden Köln'de 3 kişi koronavirüse yakalandı!

ALMANYA HABERLERİ  | 01.05.2020 21:27 | Son Güncelleme

Bundesliga ekiplerinden Köln, futbolcular ve teknik heyete yapılan Covid-19 testi sonrası 3 kişide sonucun pozitif çıktığını açıkladı.

Köln kulübü yapılan Koronavirüs testlerinde 3 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıklarken, grup antrenmanlarına devam edeceklerini duyurdu. Test sonucu pozitif çıkan 3 kişi 14 gün karantinada tutulacak.


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