Bunlara dikkat etmezseniz böbrekleriniz sağlığını kaybedebilir! Arpa suyu, meyve...

Böbrek hastalıkları aslında pek bilinmese de toplumda oldukça yaygın görülür. Böbreklerinizi vücudun tam zamanlı çalışan süzgeçleri olarak düşünün. Süzgeç nasıl suyu ve minin taneleri arıtıyor ve yüzeyde iri taneler kalıyorsa böbrekleriniz de tıpkı bu sistemle çalışır. Ancak sağlıklı bir yaşam için bu süzgeçlerin görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi gereklidir.
Su yalnızca böbrek sağlığı açısından değil, vücudumuzdaki toksinleri dışarı atmak ve terle kaybolan sıvıyı geri almak için de başvurduğumuz hayati sıvı kaynağımız. Böbreklerinizin düzenli bir şekilde çalışmasını istiyorsanız günde en az 8-9 bardak su tüketmeniz uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Tabii gün içinde yapılan bedensel faaliyetler dolayısıyla daha fazla su tüketmeniz de gerekir.
Burada ufak bir not verelim: Farklı bitki çayları, kafeinli içecekler, meyve suları veya gazlı içecekler gibi şeyler içmek böbreklerinizi su içmek kadar temizlemez. İçerdiği yüksek oranda şekerle meyve suyu ve gazlı içecek tarzı sıvılar, aksine böbreğe zarar verir. Ayrıca bitki çayları da sinir sisteminizi direkt etkilediğinden doktor tavsiyesi dışında kullanmamalısınız.
Potasyum bakımından zengin olan ve "dutsu meyveler" olarak bilinen turna yemişi, üzüm, dut, böğürtlen ve tatlı misket limonu gibi meyvelerin yanı sıra portakal, muz, kivi, şeftali, elma ve erik gibi meyveleri de tüketirseniz böbreklerinizi temizlemeye yardımcı olacaktır. Günlük meyve tüketimi vücudunuzu zinde tutacağı gibi böbreklerinizin sağlıklı çalışmasını da düzenleyecektir.
Bu başlığı ilk okuduğunuzda "Bira mı yani?" diye mi düşündünüz? Sandığınızdan çok daha farklı ve basit bir yöntem. Ancak bu yöntem böbreklerinizi temizlemek adına yardımcı olmakla beraber net bir tedavi yöntemi değildir, bizden söylemesi.
Bir avuç arpayı bir bardak suya ıslayarak sabahları bunu içebilirsiniz. Tahıl bakımından oldukça zengin olduğundan bu yöntem böbreklerinizi temizlemek adına etkili olacaktır.
Yoğurt gibi sütten mayalanmış ürünleri tüketmek, önemli bir probiyotik olmaları bakımından böbrek sağlığını korumada rol oynar. Barındırdığı yararlı bakterilerle yoğurt, böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar.
Özellikle böbrek taşı tedavisinde önemlidir. Maydanozu bunun için kullanmak oldukça basit. Bir bardak sıcak suyla birlikte kaynatın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra da şeker katmadan için. Bu şekilde hem böbrekleriniz hem de idrar yollarınız arınacaktır.
Böbreklerinizde biriken taşların dışarı atımını kolaylaştıran bir besindir. Bal kabağı tüketerek böbreklerinizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.
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