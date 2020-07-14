Bunlara dikkat etmezseniz böbrekleriniz sağlığını kaybedebilir! Arpa suyu, meyve...

Böbrek hastalıkları aslında pek bilinmese de toplumda oldukça yaygın görülür. Böbreklerinizi vücudun tam zamanlı çalışan süzgeçleri olarak düşünün. Süzgeç nasıl suyu ve minin taneleri arıtıyor ve yüzeyde iri taneler kalıyorsa böbrekleriniz de tıpkı bu sistemle çalışır. Ancak sağlıklı bir yaşam için bu süzgeçlerin görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi gereklidir.

BOL BOL SU İÇİN

Su yalnızca böbrek sağlığı açısından değil, vücudumuzdaki toksinleri dışarı atmak ve terle kaybolan sıvıyı geri almak için de başvurduğumuz hayati sıvı kaynağımız. Böbreklerinizin düzenli bir şekilde çalışmasını istiyorsanız günde en az 8-9 bardak su tüketmeniz uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Tabii gün içinde yapılan bedensel faaliyetler dolayısıyla daha fazla su tüketmeniz de gerekir.

Burada ufak bir not verelim: Farklı bitki çayları, kafeinli içecekler, meyve suları veya gazlı içecekler gibi şeyler içmek böbreklerinizi su içmek kadar temizlemez. İçerdiği yüksek oranda şekerle meyve suyu ve gazlı içecek tarzı sıvılar, aksine böbreğe zarar verir. Ayrıca bitki çayları da sinir sisteminizi direkt etkilediğinden doktor tavsiyesi dışında kullanmamalısınız.