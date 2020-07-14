YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bunlara dikkat etmezseniz böbrekleriniz sağlığını kaybedebilir! Arpa suyu, meyve...

Bunlara dikkat etmezseniz böbrekleriniz sağlığını kaybedebilir! Arpa suyu, meyve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Gün içerisinde pek çok şey yiyor, içiyoruz. Aldığımız gıdaların çeşitli olması nedeniyle içerdiği farklı besin maddelerinin toksinleri arıtılırken vücudumuzda iki minik fasulye tanesinin savaş verdiğini biliyor muydunuz? Bu minik savaşçılar "böbreklerimiz." Bu yazımızda böbrekleri toksinlere karşı koruyan ve böbrekleri temizleyen doğal yöntemleri işledik.

Bunlara dikkat etmezseniz böbrekleriniz sağlığını kaybedebilir! Arpa suyu, meyve...

İçindekiler

  • BOL BOL SU İÇİN
  • MEYVE YİYİN
  • ARPA SUYU TÜKETİN
  • YOĞURT
  • MAYDANOZ
  • BAL KABAĞI

Böbrek hastalıkları aslında pek bilinmese de toplumda oldukça yaygın görülür. Böbreklerinizi vücudun tam zamanlı çalışan süzgeçleri olarak düşünün. Süzgeç nasıl suyu ve minin taneleri arıtıyor ve yüzeyde iri taneler kalıyorsa böbrekleriniz de tıpkı bu sistemle çalışır. Ancak sağlıklı bir yaşam için bu süzgeçlerin görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi gereklidir.

BOL BOL SU İÇİN

Su yalnızca böbrek sağlığı açısından değil, vücudumuzdaki toksinleri dışarı atmak ve terle kaybolan sıvıyı geri almak için de başvurduğumuz hayati sıvı kaynağımız. Böbreklerinizin düzenli bir şekilde çalışmasını istiyorsanız günde en az 8-9 bardak su tüketmeniz uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor. Tabii gün içinde yapılan bedensel faaliyetler dolayısıyla daha fazla su tüketmeniz de gerekir.

Burada ufak bir not verelim: Farklı bitki çayları, kafeinli içecekler, meyve suları veya gazlı içecekler gibi şeyler içmek böbreklerinizi su içmek kadar temizlemez. İçerdiği yüksek oranda şekerle meyve suyu ve gazlı içecek tarzı sıvılar, aksine böbreğe zarar verir. Ayrıca bitki çayları da sinir sisteminizi direkt etkilediğinden doktor tavsiyesi dışında kullanmamalısınız.

MEYVE YİYİN

Potasyum bakımından zengin olan ve "dutsu meyveler" olarak bilinen turna yemişi, üzüm, dut, böğürtlen ve tatlı misket limonu gibi meyvelerin yanı sıra portakal, muz, kivi, şeftali, elma ve erik gibi meyveleri de tüketirseniz böbreklerinizi temizlemeye yardımcı olacaktır. Günlük meyve tüketimi vücudunuzu zinde tutacağı gibi böbreklerinizin sağlıklı çalışmasını da düzenleyecektir.

ARPA SUYU TÜKETİN

Bu başlığı ilk okuduğunuzda "Bira mı yani?" diye mi düşündünüz? Sandığınızdan çok daha farklı ve basit bir yöntem. Ancak bu yöntem böbreklerinizi temizlemek adına yardımcı olmakla beraber net bir tedavi yöntemi değildir, bizden söylemesi.

Bir avuç arpayı bir bardak suya ıslayarak sabahları bunu içebilirsiniz. Tahıl bakımından oldukça zengin olduğundan bu yöntem böbreklerinizi temizlemek adına etkili olacaktır.

YOĞURT

Yoğurt gibi sütten mayalanmış ürünleri tüketmek, önemli bir probiyotik olmaları bakımından böbrek sağlığını korumada rol oynar. Barındırdığı yararlı bakterilerle yoğurt, böbreğin bağışıklık kazanmasını sağlar.

MAYDANOZ

Özellikle böbrek taşı tedavisinde önemlidir. Maydanozu bunun için kullanmak oldukça basit. Bir bardak sıcak suyla birlikte kaynatın ve soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra da şeker katmadan için. Bu şekilde hem böbrekleriniz hem de idrar yollarınız arınacaktır.

BAL KABAĞI

Böbreklerinizde biriken taşların dışarı atımını kolaylaştıran bir besindir. Bal kabağı tüketerek böbreklerinizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...
Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyorHerkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu baharatlar öksürüğe çok iyi geliyor! Doğru bir şekilde kullanmak için...

Bu baharatlar öksürüğe çok iyi geliyor! Doğru bir şekilde kullanmak için...

Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.