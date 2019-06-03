Bunları içen bayramda yiyip yiyip kilo almıyor!

Sarmalar, tatlılar, ana yemekler, pilavlar… Bayram sofralarında bu liste uzar gider. Orucun ardından bayram günü beslenme modelinde koca bir değişiklik olur. Ancak bu değişim hem midenize zarar verebilir hem de sizlere kilo olarak dönebilir. Önemli olan ilk günlerde midenize çok fazla yüklenmemektir. Bu süreçte kilo almamak için alacağınız önlem ise yağ yakıcı kürlerden faydalanmak olabilir.

Yağ yakıcı çay tarifi

Bayram gezmelerinden ayaklarınıza kara sular inen bir günün ardından kendinize bu çaydan yaparak hem dinlenip hem de yağlarınızı yakabilirsiniz. Hem yağlarınızdan kurtulmanıza, hem ödem atmanıza hem de metabolizmanıza yardımcı olacak bu çayın nasıl yapıldığını öğrenmek için tıklayınız.

Tarçınlı zencefilli yağ yakıcı kür

Bütün gün yediniz, içtiniz... Tam yatmadan önce üzerinize bir pişmanlık bir suçluluk mu çöktü? O zaman bütün gün yediklerinizin ağırlığından kurtulmanızı sağlayacak gece yatmadan evvel içilmesi gereken tarçınlı zencefilli kürümüz için tıklayınız.

Yağ yakıcı detoks suyu