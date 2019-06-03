Bunları içen bayramda yiyip yiyip kilo almıyor!

Sarmalar, tatlılar, ana yemekler, pilavlar… Bayram sofralarında bu liste uzar gider. Orucun ardından bayram günü beslenme modelinde koca bir değişiklik olur. Ancak bu değişim hem midenize zarar verebilir hem de sizlere kilo olarak dönebilir. Önemli olan ilk günlerde midenize çok fazla yüklenmemektir. Bu süreçte kilo almamak için alacağınız önlem ise yağ yakıcı kürlerden faydalanmak olabilir.
Yağ yakıcı çay tarifi
Bayram gezmelerinden ayaklarınıza kara sular inen bir günün ardından kendinize bu çaydan yaparak hem dinlenip hem de yağlarınızı yakabilirsiniz. Hem yağlarınızdan kurtulmanıza, hem ödem atmanıza hem de metabolizmanıza yardımcı olacak bu çayın nasıl yapıldığını öğrenmek için tıklayınız.
Tarçınlı zencefilli yağ yakıcı kür
Bütün gün yediniz, içtiniz... Tam yatmadan önce üzerinize bir pişmanlık bir suçluluk mu çöktü? O zaman bütün gün yediklerinizin ağırlığından kurtulmanızı sağlayacak gece yatmadan evvel içilmesi gereken tarçınlı zencefilli kürümüz için tıklayınız.
Yağ yakıcı detoks suyu
Ben öyle greyfurtudur, zencefilidir uğraşamam hem zaten bütün gün yorulmuşum diyorsanız, merak etmeyin sizleri de düşündük. Evdeki malzemelerde iki dakikada hazırlanan detoks suyunun nasıl yapıldığını öğrenmek için hemen tıklayın.
Tüm zamanların en etkili yağ yakıcı içeceği
Evet iddialıyız, ama bu kürün faydaları saymakla bitmez. Hem yağ birikimini önlüyor, hem vücudu temizliyor, hem de soğuk algınlığından koruyor. Bütün bunları bir içecekle nasıl yapabilir diyorsanız sizi hemen şöyle alalım.
Özellikle karın çevresindeki yağlara birebir: ballı kür
Ben bir şey içmek istemiyorum yok mu şunun iki kaşıkla halledileni diyorsanız sizler için de bir kürümüz var. Günde iki yemek kaşığı tükettiğinizde karın etrafındaki yağların yakımını kolaylaştıran mucizevi kürümüz içintıklayınız.
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