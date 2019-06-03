YEMEK

Bunları içen bayramda yiyip yiyip kilo almıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.06.2019 07:42 | Son Güncelleme

Uzun süren orucun ardından bayramın ilk günü kimseyi reddedemez, canımızın her istediğini yemek isteriz. Hal böyle olunca da tartıdaki sayıların ileriye doğru gitmesi kaçınılmaz olur. Ancak bu yağ yakıcı formüller sayesinde en azından kilonuzu sabit tutmanız mümkün olabilir.

Bunları içen bayramda yiyip yiyip kilo almıyor!

Sarmalar, tatlılar, ana yemekler, pilavlar… Bayram sofralarında bu liste uzar gider. Orucun ardından bayram günü beslenme modelinde koca bir değişiklik olur. Ancak bu değişim hem midenize zarar verebilir hem de sizlere kilo olarak dönebilir. Önemli olan ilk günlerde midenize çok fazla yüklenmemektir. Bu süreçte kilo almamak için alacağınız önlem ise yağ yakıcı kürlerden faydalanmak olabilir.

Yağ yakıcı çay tarifi

Bayram gezmelerinden ayaklarınıza kara sular inen bir günün ardından kendinize bu çaydan yaparak hem dinlenip hem de yağlarınızı yakabilirsiniz. Hem yağlarınızdan kurtulmanıza, hem ödem atmanıza hem de metabolizmanıza yardımcı olacak bu çayın nasıl yapıldığını öğrenmek için tıklayınız.

Tarçınlı zencefilli yağ yakıcı kür

tarçınlı zencefiili görsel

Bütün gün yediniz, içtiniz... Tam yatmadan önce üzerinize bir pişmanlık bir suçluluk mu çöktü? O zaman bütün gün yediklerinizin ağırlığından kurtulmanızı sağlayacak gece yatmadan evvel içilmesi gereken tarçınlı zencefilli kürümüz için tıklayınız.

Yağ yakıcı detoks suyu

yağ yakıcı detoks görsel

Ben öyle greyfurtudur, zencefilidir uğraşamam hem zaten bütün gün yorulmuşum diyorsanız, merak etmeyin sizleri de düşündük. Evdeki malzemelerde iki dakikada hazırlanan detoks suyunun nasıl yapıldığını öğrenmek için hemen tıklayın.

Tüm zamanların en etkili yağ yakıcı içeceği

Tüm zamanların en etkili görsel

Evet iddialıyız, ama bu kürün faydaları saymakla bitmez. Hem yağ birikimini önlüyor, hem vücudu temizliyor, hem de soğuk algınlığından koruyor. Bütün bunları bir içecekle nasıl yapabilir diyorsanız sizi hemen şöyle alalım.

Özellikle karın çevresindeki yağlara birebir: ballı kür

Ben bir şey içmek istemiyorum yok mu şunun iki kaşıkla halledileni diyorsanız sizler için de bir kürümüz var. Günde iki yemek kaşığı tükettiğinizde karın etrafındaki yağların yakımını kolaylaştıran mucizevi kürümüz içintıklayınız.

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Anahtar Kelimeler:
yağ detoks çay

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