Bunları uygulamazsanız aldığınız gıdalar hemen bozulabilir! Sağlığınızdan olmayın!

Günlük, haftalık veya aylık olarak yaptığımız alışverişlerde evimize aldığımız ürünleri uzun süre bozulmadan saklamak herkesin istediği bir şey. Sebze, meyve, baklagil, et, balık, süt ve süt ürünleri, paketli ürünler ve daha birçok gıdanın kendine göre bir saklama yöntemi var. Gelin, gıdaların uzun süre bozulmadan nasıl saklandığını öğrenelim.

HANGİ GIDALAR NEREDE SAKLANMALI?

Önce buzdolabının yerleşim düzeni ile başlayalım. Üst ve orta raflarda işlenmiş ve paketli gıdalar alt raflarda ise et ve balık gibi taze gıdaların bulunması gerekiyor. Bunun sebebi ise paketli gıdalar ve taze gıdaların birbirinden ayrı olması.

Sebze ve meyve gibi gıdaların ise en alt raflarda olması gerekiyor.

Kuru gıdalarınızı ise dolaplarınızda nem almayan bir yerde saklamalısınız.

Cam kavanozlarla saklama yöntemi de pek çok gıda için en sağlıklı yöntem.

GIDALAR UZUN SÜRE BOZULMADAN NASIL SAKLANIR?