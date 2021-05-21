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Bunları uygulamazsanız aldığınız gıdalar hemen bozulabilir! Sağlığınızdan olmayın!

Fatih icerikmatik Fatih icerikmatik
21.05.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evimize aldığımız gıdaları uzun süre saklamak istiyoruz. Raflar, dolaplar, buzdolapları, derin dondurucular bu ihtiyacımızın imdadına hemen yetişiyor. Peki, hangi ürünü nerede saklamalıyız? Hangi gıdalar uzun süre bozulmadan dayanır? Gıdaları bozulmadan uzun süre nasıl saklarız? İşte birbirinden önemli tavsiyeler...

Bunları uygulamazsanız aldığınız gıdalar hemen bozulabilir! Sağlığınızdan olmayın!

Günlük, haftalık veya aylık olarak yaptığımız alışverişlerde evimize aldığımız ürünleri uzun süre bozulmadan saklamak herkesin istediği bir şey. Sebze, meyve, baklagil, et, balık, süt ve süt ürünleri, paketli ürünler ve daha birçok gıdanın kendine göre bir saklama yöntemi var. Gelin, gıdaların uzun süre bozulmadan nasıl saklandığını öğrenelim.

HANGİ GIDALAR NEREDE SAKLANMALI?

  • Önce buzdolabının yerleşim düzeni ile başlayalım. Üst ve orta raflarda işlenmiş ve paketli gıdalar alt raflarda ise et ve balık gibi taze gıdaların bulunması gerekiyor. Bunun sebebi ise paketli gıdalar ve taze gıdaların birbirinden ayrı olması.
  • Sebze ve meyve gibi gıdaların ise en alt raflarda olması gerekiyor.
  • Kuru gıdalarınızı ise dolaplarınızda nem almayan bir yerde saklamalısınız.
  • Cam kavanozlarla saklama yöntemi de pek çok gıda için en sağlıklı yöntem.

GIDALAR UZUN SÜRE BOZULMADAN NASIL SAKLANIR?

  • Annelerimizin, anneannelerimizin ve babaannelerimizin yıllardır uyguladığı geleneksel gıda saklama yöntemi konserve. Birçok gıdayı kışın yemek için yaz mevsiminden özenle hazırlayıp konservelediğiniz zaman rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Siz de gıdalarınızın uzun süre bozulmadan kalmasını istiyorsanız konserve yöntemini kullanabilirsiniz.
  • Dondurma yöntemi de son zamanlarda en sık kullanılan yöntem. Derin dondurucunuzda yer olduğu sürece her şeyi dondurarak uzun süre saklayabilirsiniz.
  • Gıdalarınızı pişirerek de uzun süre saklayabilirsiniz. Örneğin kıymanızı kavurarak, sebzelerinizi haşlayarak daha uzun süre saklayabilirsiniz. Daha sonra yemeklerinizde kullanabilirsiniz.
  • Bakteriler nemli ortamı çok sever. Bu ortamda çoğalır ve gıdalarınız daha hızlı bozulur. O nedenle özellikle sebzelerinizi ıslak bırakmadan, yani kurulama yöntemini kullanarak daha uzun süre saklayabilirsiniz.
  • Tuzlama yöntemiyle de gıdalarınızın uzun süre dayanıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü tuz da gıdaların üzerindeki nemi emerek bakterilerin uzun süre taze kalmasına yardım eder. Bu yöntemi et, balık, zeytin gibi gıdalarınız için kullanabilirsiniz.
  • Peynir, et, balık gibi gıdalarınızı saklamak için tütsüleme yöntemini uygulayabilirsiniz. Tütsüleme için ise gıdalarınızı yağ kullanmadan çok kısa sürede pişirip dolabınıza yerleştirebilirsiniz.
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