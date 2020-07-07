Bunları uygulamazsanız turşu küflenebilir! Önlemek için...

Ciddi bir emek ve maliyet içeren turşularınızın küflenmemesi ve son güne kadar taze kalması için birkaç püf noktasını bilmeniz yeterli.
Bağırsak dostu, probiyotik zengini turşuları kışın tüketmeyi çok önemsiyoruz. Yakın geçmişte hakkı yenmiş olsa da son yıllarda doktorlarımızın da evdeki sağlık deposu turşuları önerdiklerini artık biliyoruz. Ancak turşularımızın katkı maddesi içermeyen ev yapımı turşular olması çok önemli. İnternetin olmadığı dönemlerde her evin olmazsa olmazı turşunun ne kadar lezzetli ve doğru yapıldığı ortada. Bu yüzden bilginin bu kadar paylaşılabilir olduğu bir dönemde lezzetli turşuları yapmak da fazlasıyla mümkün. Saklama koşullarından önce doğru turşu yapımı için püf noktalarını öğrenmekle işe başlayalım.
Her şeyde olduğu gibi turşu yapımının da bir denge ve formülü var. Formül; su+tuz+sirke dengesinin önemidir. Limon gibi isteğe bağlı yardımcı öğeler de vardır tabi.
Turşu yapımında kullanacağınız sebze/meyve ne ise buna uygun oranlar kullanmanız gerekir. Bunun için de denenmiş tariflerden kaynaklar bulabilirsiniz. Bulduğunuz tarifin yorumlarına bakarak bir fikir sahibi olabilirsiniz. Veya turşu yapımına hakim bir aile büyüğünden yardım alabilirsiniz. Görerek deneyimlemek kendi ölçülerinizi belirlemenize de yardımcı olur.
Hazır bir tarif kullanıyorsanız ölçülere bağlı kalın.
Kavanozun ya da turşu kabının en üstüne defne yaprağı, dereotu, limon, kereviz yaprağı gibi aromatik malzemeler kullanın.
En son üstüne bir ağırlık koyarak ağzını sıkıca kapatın. Kapalı, serin ve kuru yerde saklamanız çok önemli.
Turşularınızın küflenmesinin birden fazla nedeni olabilir. Hatta küfün rengi bu konuda belirleyicidir. Bu nedenleri ortadan kaldırmanın yolları elbette var.
Tuzun fazla ya da az olması sorundur. Az olması sebze ve meyvenin yumuşamasına neden olur. Ve devamında turşunun tamamen bozulmasını çabuklaştırır.
Tuzu az gelmiş olan ya da suyu azaldığı için hava alan sebze ve meyveler de küflenmeye neden olur. Hava almaması için üzerine ağırlık konur.
Kullanacağınız sebze ve meyvenin çürük olmamasına özen göstermelisiniz.
Olgun değil, körpe sebze/meyveler kullanmalısınız.
Turşunuzun üzeri ince beyaz bir tabaka halinde küflenmişse ve çürüme gerçekleşmemişse küf tabakasını sıyırarak üzerinden temizleyin. Kullandığınız turşu malzemesinde yumuşama varsa tuz ilave edin ve sıkıca ağzını kapatın. Bu turşu tüketilmeye devam edilebilir.
Ancak küfünüzün rengi beyaz dışında renkli bir küf ise büyük ihtimalle mikrop kapmıştır. Bu durumda tüketmeye devam etmemeniz önerilir.
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