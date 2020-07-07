Bunları uygulamazsanız turşu küflenebilir! Önlemek için...

Ciddi bir emek ve maliyet içeren turşularınızın küflenmemesi ve son güne kadar taze kalması için birkaç püf noktasını bilmeniz yeterli.

DOĞRU BAŞLANGIÇ İÇİN DOĞRU TURŞU KURULUMU

Bağırsak dostu, probiyotik zengini turşuları kışın tüketmeyi çok önemsiyoruz. Yakın geçmişte hakkı yenmiş olsa da son yıllarda doktorlarımızın da evdeki sağlık deposu turşuları önerdiklerini artık biliyoruz. Ancak turşularımızın katkı maddesi içermeyen ev yapımı turşular olması çok önemli. İnternetin olmadığı dönemlerde her evin olmazsa olmazı turşunun ne kadar lezzetli ve doğru yapıldığı ortada. Bu yüzden bilginin bu kadar paylaşılabilir olduğu bir dönemde lezzetli turşuları yapmak da fazlasıyla mümkün. Saklama koşullarından önce doğru turşu yapımı için püf noktalarını öğrenmekle işe başlayalım.

Her şeyde olduğu gibi turşu yapımının da bir denge ve formülü var. Formül; su+tuz+sirke dengesinin önemidir. Limon gibi isteğe bağlı yardımcı öğeler de vardır tabi.

Turşu yapımında kullanacağınız sebze/meyve ne ise buna uygun oranlar kullanmanız gerekir. Bunun için de denenmiş tariflerden kaynaklar bulabilirsiniz. Bulduğunuz tarifin yorumlarına bakarak bir fikir sahibi olabilirsiniz. Veya turşu yapımına hakim bir aile büyüğünden yardım alabilirsiniz. Görerek deneyimlemek kendi ölçülerinizi belirlemenize de yardımcı olur.