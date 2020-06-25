Bunları yapmazsanız kemik ve eklemleriniz zayıflayabilir! İşte güçlendirici doğal tarifler...

Yeterli miktarda kalsiyum ve magnezyum alınmaması, eklemlerin zaman içerisinde aşınmasına yol açar. Fazla kilo problemi, spor aktiviteleri, kaza veya iltihaplanma gibi çeşitli nedenler eklem ağrılarının baş göstermesine neden olur. Orta ve ileri yaşlarda eklemlerde bulunan kıkırdakların yıpranmasıyla kireçlenme, kemik erimesi veya romatizma gibi hastalıklar oluşur. Eklemlerinizde acı ve ağırlık hissetmeniz durumunda doktora danışmanız tavsiye edilir. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra doğal yöntemler ile de kemik ve eklemlerinizi güçlendirebilirsiniz.
Evinizde kolayca yapabileceğiniz kürler sayesinde eklem ve kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz. Üstelik eklem ve kemik ağrılarınıza da son verebilirsiniz. Daha sağlıklı günlere adım atmaya hazır mısınız?
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri karıştırın ve homojen bir kıvam elde etmek için blenderdan geçirin. 2-3 dakika boyunca blenderdan geçirdikten sonra buzdolabında dinlendirin. Tercihen bu kürü aç karnına tüketmeniz gerekir. İçimi kolaylaştırmak için ılık suyla karışımı seyreltebilirsiniz.
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Su ve testere dişli aslan pençesi ile çoban çantasını karıştırın. Ardından ocağın en küçük gözünde kısık ateşte 10 dakika boyunca kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve ılımaya bırakın. Elde edilen karışımı yemeklerden sonra 1 su bardağı olacak şekilde tüketebilirsiniz. Bu işlemi 1 ay boyunca tekrarlayabilirsiniz.
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri dilimleyerek mutfak robotunun içerisine atın ve içebileceğiniz kıvama gelene kadar parçalayın. Sabah aç karnına bu kürü tüketebilirsiniz.
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