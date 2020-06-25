Bunları yapmazsanız kemik ve eklemleriniz zayıflayabilir! İşte güçlendirici doğal tarifler...

Yeterli miktarda kalsiyum ve magnezyum alınmaması, eklemlerin zaman içerisinde aşınmasına yol açar. Fazla kilo problemi, spor aktiviteleri, kaza veya iltihaplanma gibi çeşitli nedenler eklem ağrılarının baş göstermesine neden olur. Orta ve ileri yaşlarda eklemlerde bulunan kıkırdakların yıpranmasıyla kireçlenme, kemik erimesi veya romatizma gibi hastalıklar oluşur. Eklemlerinizde acı ve ağırlık hissetmeniz durumunda doktora danışmanız tavsiye edilir. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra doğal yöntemler ile de kemik ve eklemlerinizi güçlendirebilirsiniz.

EKLEM VE KEMİK AĞRILARINA ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Eklem ve kemiklerin sağlığını korumak için iyi bir beslenme düzenine sahip olunması gerekir. Beslenme mutlaka bol su tüketimiyle desteklenmelidir. Özellikle sodyum ve işlenmiş şeker tüketiminin azaltılması şarttır.

Meyve, sebze, yağsız et ve tam tahıllı besinleri tüketmeye özen gösterin.

Kemik ve eklemleri güçlendirmek için kalsiyum ve magnezyum bakımından zenginleştirilmiş bitkisel sütleri tercih edebilirsiniz.

Eklem ve kemiklerinizde iltihap sorunundan dert yanıyorsanız; su tüketiminin yanı sıra diüretik içeceklere yönelebilirsiniz.

Beslenme düzeninizi ihtiyacınıza ve fiziksel kapasitenize göre egzersiz veya sporla desteklemeyi unutmayın.

KEMİKLERİ VE EKLEMLERİ GÜÇLENDİREN DOĞAL TARİFLER

Evinizde kolayca yapabileceğiniz kürler sayesinde eklem ve kemiklerinizi güçlendirebilirsiniz. Üstelik eklem ve kemik ağrılarınıza da son verebilirsiniz. Daha sağlıklı günlere adım atmaya hazır mısınız?

DOĞAL MALZEMELERLE GÜÇLENDİRİCİ KÜR

MALZEMELER

2 yemek kaşığı kabak çekirdeği

2 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı aromasız jelatin

5 yemek kaşığı keten tohumu

3 yemek kaşığı kuru üzüm

1 su bardağı bal

HAZIRLANIŞI

Bütün malzemeleri karıştırın ve homojen bir kıvam elde etmek için blenderdan geçirin. 2-3 dakika boyunca blenderdan geçirdikten sonra buzdolabında dinlendirin. Tercihen bu kürü aç karnına tüketmeniz gerekir. İçimi kolaylaştırmak için ılık suyla karışımı seyreltebilirsiniz.