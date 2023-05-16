Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a geri dönüyor

Süper Lig'de sezonun sonuna adım adım yaklaşılırken transfer temasları da hız kazanmış durumda. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe'de de yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok isimle ilgili yeni hamleler kapıda.

O İSİMLERİ GERİ İSTEDİ

Yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, Sarı-Lacivertliler için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddiaya göre; Rıza Çalımbay yönetiminden takımın son dönemdeki çıkışında payı olan iki isim Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesini istediği öğrenildi. Otyakmaz'ın, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la görüşerek bu iki oyuncuyu geri isteme sözü verdiği de gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞMELERİ GELECEK SEZON BİTİYOR

2019-20'de ligi 4. bitiren Sivasspor'un bu başarısında önemli pay sahibi olan ikili, toplam 19 gol, 12 asiste imza atmıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takımlarıyla olan sözleşmeleri gelecek sezon sona eriyor. Sivasspor'un yanı sıra Mert Hakan Yandaş için Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un da devreye girdiği belirtiliyor.

