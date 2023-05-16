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Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a geri dönüyor

16.05.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Zirvenin yakın takipçisi Fenerbahçe şampiyonluk kupasını müzesine götürmenin hesaplarını yaparken, transfer temaslarını da sıklaştırmış durumda. Takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlarken Fenerbahçe'nin yıldız ismi için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'a geri dönüyor
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de sezonun sonuna adım adım yaklaşılırken transfer temasları da hız kazanmış durumda. Zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe'de de yeni sezon hazırlıkları sürerken birçok isimle ilgili yeni hamleler kapıda.

O İSİMLERİ GERİ İSTEDİ

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Yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, Sarı-Lacivertliler için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddiaya göre; Rıza Çalımbay yönetiminden takımın son dönemdeki çıkışında payı olan iki isim Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'ın geri dönmesini istediği öğrenildi. Otyakmaz'ın, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la görüşerek bu iki oyuncuyu geri isteme sözü verdiği de gelen bilgiler arasında.

SÖZLEŞMELERİ GELECEK SEZON BİTİYOR

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2019-20'de ligi 4. bitiren Sivasspor'un bu başarısında önemli pay sahibi olan ikili, toplam 19 gol, 12 asiste imza atmıştı. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın takımlarıyla olan sözleşmeleri gelecek sezon sona eriyor. Sivasspor'un yanı sıra Mert Hakan Yandaş için Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un da devreye girdiği belirtiliyor.

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